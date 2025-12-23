قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: حجم بيزنس الكتب الخارجية في مصر كبير جدًا يقدر بالمليارات
حافز التدريس .. وزير التعليم يكشف جهود تحسين رواتب المعلمين
إلياس السخيري يحرز هدف منتخب تونس فى شباك أوغندا
الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة لـ 19 دائرة انتخابية للمصريين بالخارج تتم في 139 مقرا انتخابيا بـ117 دولة
وزير التعليم: معلمو الحصة وصل عددهم ل160 ألف مدرس "دورهم محترم"
لوالده سابقة شهيرة ضد منتخب مصر.. من هو الألماني نجم منتخب زيمبابوي
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة
20 ألف جنيه .. وزير التعليم: مصروفات المدارس اليابانية أرخص من الخاصة
الوطنية للانتخابات: بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

20 ألف جنيه .. وزير التعليم: مصروفات المدارس اليابانية أرخص من الخاصة

وزير التعليم
وزير التعليم
ياسمين بدوي

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تجربة المدارس المصرية اليابانية بدأت في مصر عام 2018، وتمثل رؤية من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة سابقة لسيادته لليابان

و اشار وزير التربية والتعليم إلى اهتمام السيد الرئيس بنقل هذا النموذج إلى مصر.
 
وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة مع لميس» على قناة «النهار»، أنه في كل زيارة للمدارس المصرية اليابانية يرى نموذجا في بناء شخصياتهم، موضحًا أن عدد المدارس اليابانية منذ توليه مسؤولية الوزارة ارتفع من 51 مدرسة ليصل حاليًا إلى 69 مدرسة، ومن المنتظر أن يصل إلى 100 مدرسة خلال العام المقبل، كما أن هناك تكليفًا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول إلى 500 مدرسة يابانية في مصر.
 
وأكد وزير التربية والتعليم أن المدارس المصرية اليابانية تعمل بالمناهج المصرية، ولكنها تتميز بالقدرة على بناء شخصية الطلاب عبر برنامج «التوكاتسو»، والذي يُعد نظامًا مبهرًا ويحقق نتائج مبهرة، قائلًا: «طلبة المدارس اليابانية مختلفون عن غيرهم من الطلاب من ناحية الشخصية، فالطلاب يفهمون جيدًا معنى القيادة واحترام الآخر والكبير والصغير، والطلبة يقومون بتنظيف الفصول يوميًا قبل مغادرة المدرسة»

وأكد وزير التربية والتعليم أن من يرغب في إلحاق أبنائه بهذه المدارس عليه فقط التقديم، موضحًا أن المصروفات تصل إلى 20 ألف جنيه، وهي أرخص من المدارس الخاصة، خاصة في ظل الخدمة التعليمية التي تقدم للطلاب، ويتم اختيار المدرسين بعناية شديدة، وهناك خبير ياباني لكل مدرستين، وفي المرحلة المقبلة سيكون هناك خبير ياباني لكل مدرسة.
 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم المدارس المصرية اليابانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

الفنان طارق الشيخ

طارق الشيخ: تفاجأت بحجم نجاحي ببدايات مشواري الفني.. وأحمد عدوية رمز الغناء الشعبي

الفنان طارق الشيخ

طارق الشيخ: 90% من جمهور حسن الأسمر كانوا من العائلات والبيوت المصرية

القس أمير ثروت

راعي الكنيسة الإنجيلية: لا يملك اليهود أو غيرهم العبث بالنص المقدس

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد