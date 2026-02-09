قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستشار المرشد الإيراني يزور سلطنة عُمان غدا
السكة الحديد: تعديل مواعيد عدد من القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان| جداول رسمية
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
بيان عربي إسلامي: السياسات الإسرائيلية في الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي
تحقيقات وملفات

طعنها .. القصة الكاملة لتعدي زوج على زوجته في طهطا بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

داخل منزل بسيط بنجع حمد بقرية بنجا التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، لم يكن أحد يتوقع أن تنتهي مشادة زوجية عابرة بطعنة كادت تودي بحياة زوجة شابة في الثانية والعشرين من عمرها.

خلافات عائلية

الخلاف بدأ بحسب التحريات الأولية بكلمات حادة بين الزوجين؛ بسبب مشكلات أسرية متراكمة، ارتفعت الأصوات داخل المنزل، وتحول النقاش إلى مشادة كلامية محتدمة، قبل أن تتصاعد الأمور بشكل مفاجئ.

طعن زوجته

في لحظة غضب، فقد الزوج السيطرة على أعصابه، وأمسك بسلاح أبيض كان بالمنزل، وسدد لزوجته طعنة نافذة، ليسقط جسدها غارقًا في دمائه وسط صدمة من تواجدوا بالمكان.

صرخات الاستغاثة دفعت الجيران للتدخل، فيما تم نقل الزوجة المصابة على وجه السرعة إلى مستشفى طهطا العام، حيث استقبلها الفريق الطبي بقسم الطوارئ، وتبين إصابتها بطعنة خطيرة استدعت وضعها تحت الملاحظة الطبية الدقيقة نظرًا لخطورة حالتها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بوصول ربة منزل مصابة بطعنة نافذة، مع اتهام زوجها بالتعدي عليها.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم إجراء التحريات اللازمة، التي أكدت أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها إثر خلافات أسرية بينهما.

وبتقنين الإجراءات، نجحت قوة من وحدة مباحث المركز في ضبط المتهم، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم، وبمواجهة الزوج، أقر بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات زوجية، فتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

