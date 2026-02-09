طعنها .. القصة الكاملة لتعدي زوج على زوجته في طهطا بسوهاج

داخل منزل بسيط بنجع حمد بقرية بنجا التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، لم يكن أحد يتوقع أن تنتهي مشادة زوجية عابرة بطعنة كادت تودي بحياة زوجة شابة في الثانية والعشرين من عمرها.

خلافات عائلية

الخلاف بدأ بحسب التحريات الأولية بكلمات حادة بين الزوجين؛ بسبب مشكلات أسرية متراكمة، ارتفعت الأصوات داخل المنزل، وتحول النقاش إلى مشادة كلامية محتدمة، قبل أن تتصاعد الأمور بشكل مفاجئ.

طعن زوجته

في لحظة غضب، فقد الزوج السيطرة على أعصابه، وأمسك بسلاح أبيض كان بالمنزل، وسدد لزوجته طعنة نافذة، ليسقط جسدها غارقًا في دمائه وسط صدمة من تواجدوا بالمكان.

صرخات الاستغاثة دفعت الجيران للتدخل، فيما تم نقل الزوجة المصابة على وجه السرعة إلى مستشفى طهطا العام، حيث استقبلها الفريق الطبي بقسم الطوارئ، وتبين إصابتها بطعنة خطيرة استدعت وضعها تحت الملاحظة الطبية الدقيقة نظرًا لخطورة حالتها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بوصول ربة منزل مصابة بطعنة نافذة، مع اتهام زوجها بالتعدي عليها.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم إجراء التحريات اللازمة، التي أكدت أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها إثر خلافات أسرية بينهما.

وبتقنين الإجراءات، نجحت قوة من وحدة مباحث المركز في ضبط المتهم، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم، وبمواجهة الزوج، أقر بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات زوجية، فتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.