قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بغارات متفرقة.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف شرقي غزة ورفح وخان يونس
انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية.. وهذه عقوبة المتهمين
بعد إيقاف عن العمل.. رد فعل جديد من دنيا الألفي بعد فيديو التراشق بالألفاظ
وزير الخارجية الروسي: لن نسمح بنشر أسلحة تهددنا في أوكرانيا
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية
الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة أخوية
صفقة المصالح الكبرى.. هآرتس: قمة نتنياهو - ترامب ترسم ملامح الحكم الجديد في غزة
تشريح جثة صاحب معرض سيارات فيصل وطلب تحريات البحث الجنائي
الوادي الجديد تشدد الحظر التام والنهائي لتقديم الشيشة داخل الكافيهات
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وأمريكا ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط
الزراعة: توطين صناعة التقاوي في مصر لتقليل الاستيراد ودعم الصادرات
مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

اجتماع حاسم الأربعاء .. نتنياهو يعرض قائمة مطالبه على ترامب | تفاصيل

نتنياهو و ترامب
نتنياهو و ترامب
ياسمين القصاص

في وقت تتجه فيه واشنطن وطهران إلى اختبار مسار دبلوماسي جديد بعد فترة طويلة من التصعيد، تتصاعد في المقابل مؤشرات القلق والانزعاج داخل إسرائيل، التي ترى في المفاوضات الأميركية–الإيرانية تهديدا مباشرا لحساباتها الأمنية والاستراتيجية. 

وهذا التباين في المقاربات بدا واضحا عقب جولة المباحثات الأخيرة في مسقط، وما تبعها من تحركات إسرائيلية لافتة على خط واشنطن.

وتشير المعطيات إلى أن نتائج جولة المفاوضات التي استضافتها العاصمة العمانية مسقط، بين الولايات المتحدة وإيران، لم تلق قبولا  لدى إسرائيل، التي تبذل جهودا مكثفة لدفع واشنطن نحو التخلي عن خيار التفاوض، وتفضيل اللجوء إلى عمل عسكري جديد يستهدف طهران.

وجاءت هذه المفاوضات، وهي الأولى من نوعها منذ حرب الأيام الاثني عشر في يونيو الماضي، في أجواء وُصفت بأنها جادة وإيجابية، مع تداول حديث عن جولة جديدة مرتقبة الأسبوع المقبل.

غير أن ردود الفعل الصادرة من إسرائيل عكست حالة واضحة من عدم الارتياح، ترجمت عمليا من خلال التعجيل المفاجئ بموعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإجراء مباحثات تتركز حول الملف الإيراني.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن نتنياهو سيتوجه إلى واشنطن حاملا ما وصفته بـ"قائمة مطالب" سيعرضها على ترامب، وتتضمن بنودا أساسية، من بينها:

 - الإلغاء الكامل للبرنامج النووي الإيراني.

 - منع إيران بشكل مطلق من تخصيب اليورانيوم أو امتلاك أي قدرات تتيح تنفيذ عمليات تخصيب مستقبلية.

 - إخراج اليورانيوم المخصب من داخل الأراضي الإيرانية.

 - فرض قيود صارمة على مدى الصواريخ الإيرانية بحيث لا يتجاوز 300 كيلومتر.

 - تفكيك ما تصفه إسرائيل بـ"أذرع طهران" في المنطقة.

وفي السياق ذاته، ركزت هيئة البث الإسرائيلية "كان" على الملف نفسه، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي وراء الزيارة العاجلة لنتنياهو يتمثل في كون المفاوضات الجارية، حتى الآن، محصورة في البرنامج النووي الإيراني دون التطرق إلى ملفات أخرى تعتبرها إسرائيل جوهرية.

وأضافت الهيئة أن هناك مخاوف إسرائيلية متزايدة من احتمال تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نقاط سبق التوافق عليها مع تل أبيب، قبل انطلاق المحادثات مع الجانب الإيراني.

ويأتي الإعلان عن تقديم موعد زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، لتصبح الأربعاء المقبل بعد أن كانت مقررة بعد نحو أسبوعين، في انسجام واضح مع حالة إنكار داخل إسرائيل لما أسفرت عنه جولة المفاوضات الأخيرة، وما حملته من مؤشرات إيجابية.

وتجلت هذه الحالة في سلسلة من التقارير الإعلامية الصادرة في تل أبيب، والتي ركزت على الحديث عن استعدادات أميركية محتملة لتنفيذ عمل عسكري ضد إيران، كما فسرت تلك التقارير زيارة مبعوثي واشنطن، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" المتمركزة في بحر العرب قرب السواحل الإيرانية، على أنها رسالة مباشرة لطهران مفادها أن الخيار العسكري لا يزال قائما.

وفي السياق نفسه، أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الولايات المتحدة أنهت المرحلة الأولى من استعداداتها لتنفيذ "ضربة كبيرة جدا" ضد إيران، وأنها تعمل على استكمال المرحلة الثانية خلال الأسابيع المقبلة.

ونقلت القناة عن مسؤول أميركي، لم تكشف عن هويته، قوله: "سنعرف قريبا إلى أين تتجه الأمور، وعلى إيران أن تظهر بسرعة جديتها وأن تقدم تنازلات حقيقية بشأن برنامجها النووي".

من جهتها، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي، وعلى غير المعتاد، سيرافق نتنياهو في زيارته المقبلة إلى واشنطن، معتبرة أن وجوده في هذا التوقيت تحديدا يثير الكثير من علامات الاستفهام.

والجدير بالذكر، أن يرى مراقبون أن إسرائيل تسعى إلى إعلان فشل المسار التفاوضي والدفع باتجاه خيار المواجهة العسكرية مع إيران في أقرب وقت ممكن، في حين يبدو أن الولايات المتحدة تضع في حساباتها ترتيبات ومعادلات مختلفة. 

فبعدما ترقب كثيرون ضربة أميركية وشيكة خلال الأيام الماضية، جاء تأجيل هذا السيناريو ليشكل مصدر انزعاج واضح لإسرائيل.

ترامب نتنياهو دونالد ترامب الرئيس الأمريكي اجتماع ترامب ونتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

الإيجار القديم

برلمانية عن الإيجار القديم: الهم أصبح أكبر بعد إقرار القانون

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

كباكا

اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة

تريزيجيه

غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي

اشرف داري

2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

ترشيحاتنا

أسامة منير

وفاة عمة الإعلامي أسامة منير.. تفاصيل

إميل شوقي

صدمة جديدة يتلقاها فنان شهير بعد وفاة شقيقه

مرسي جميل عزيز

في ذكراه.. خلاف مرسي جميل عزيز مع محمد عبد الوهاب

بالصور

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

بمقصورة رانج روفر.. شاهد سيارة هوندا الرياضية الجديدة

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد