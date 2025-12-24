من 69 إلى 500 مدرسة.. وزير التعليم يكشف خطة التوسع في المدارس اليابانية خلال السنوات المقبلة

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ارتفاع عدد المدارس المصرية اليابانية إلى 69 مدرسة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن العدد سيقترب من 100 مدرسة خلال العام المقبل، في إطار خطة الدولة للتوسع في هذا النموذج التعليمي المتميز.

وأوضح الوزير أن تجربة المدارس المصرية اليابانية جاءت انطلاقًا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب زيارته إلى اليابان، حيث أبدى اهتمامًا كبيرًا بنظام التعليم الياباني وحرصه على نقل هذه التجربة إلى مصر. وأشار إلى أن التجربة بدأت عام 2018، وكان عدد المدارس حينها 51 مدرسة عند توليه المسؤولية، قبل أن يرتفع العدد إلى 69 مدرسة حاليًا.

وأضاف عبد اللطيف أن هناك تكليفًا رئاسيًا بمضاعفة أعداد المدارس المصرية اليابانية لتصل إلى نحو 500 مدرسة خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة توسعية تدريجية لتحقيق هذا الهدف.

وفي تصريحات أدلى بها خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، أكد الوزير أن أنشطة «التوكاتسو» اليابانية تمثل الركيزة الأساسية التي تميز هذا النموذج التعليمي، لما لها من دور في بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم الحياتية.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن اختيار معلمي المدارس المصرية اليابانية يتم وفق معايير دقيقة، موضحًا أن هناك خبيرًا يابانيًا مشرفًا على كل مدرستين حاليًا، مع خطة لتوفير خبير ياباني بكل مدرسة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تطبيق التجربة وفقًا للمعايير اليابانية المعتمدة.