وزير التعليم يكشف خطط التطوير من الكتب المدرسية للبكالوريا والمدارس التكنولوجية

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أبرز الملفات التي تشغل قطاع التعليم.

وأكد في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «النهار» أن الوزارة تسعى لتطوير المنظومة التعليمية على جميع الأصعدة، بدءًا من المناهج والكتب المدرسية، وصولًا إلى التعليم الفني والتقنيات الحديثة، مع التركيز على سلامة الطلاب وحقوقهم.

سوق الكتب الخارجية وتخفيف الأعباء على أولياء الأمور

وأوضح الوزير أن حجم سوق الكتب الخارجية في مصر يُقدَّر بمليارات الجنيهات، وأن الوزارة تعمل على تطوير المناهج وإصدار كتب تقييمات متكاملة بجانب الكتب المدرسية، بما يسهم في تحسين طرق التدريس داخل الفصول وتمكين الطلاب من فهم المحتوى دون الحاجة للجوء إلى مصادر خارجية.

وأكد أن الاعتماد على الكتب الخارجية اختياري تمامًا للطلاب وأولياء الأمور، وأن مؤشرات الميدان التعليمي تظهر تراجعًا في الإقبال على هذه الكتب لصالح كتب الوزارة وكتب التقييمات.

التعليم الفني وربطه بسوق العمل

وشدد الوزير على أن التعليم الفني يمثل مسارًا محوريًا لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية إعداد كوادر فنية مؤهلة وفق معايير عالمية.

وكشف عن تكليف رئاسي بإدخال مادة البرمجة ضمن مناهج التعليم الفني وتوفير أجهزة تابلت للطلاب، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع الجانب الإيطالي لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تمنح الطلاب شهادة إيطالية إلى جانب المصرية، مع خطة حالية لتوسيع عدد المدارس إلى 115 مدرسة على مستوى الجمهورية.

حماية الطلاب وضمان سلامتهم

وأكد الوزير أن الوزارة تضع سلامة الطلاب على رأس أولوياتها، من خلال ضوابط صارمة للتعامل مع أي حوادث، وتطبيق 17 قرارًا منظمًا في المدارس الخاصة والدولية، إلى جانب تركيب كاميرات مراقبة ومتابعة يومية، مع وضع ضوابط جديدة لترخيص المدارس وضمان جودة التعليم.

نظام البكالوريا الجديد

أوضح الوزير أن نحو 750 ألف طالب اختاروا نظام البكالوريا بإرادتهم الحرة، مشيرًا إلى أن النظام يتيح فرصًا متعددة للامتحانات ويعالج أوجه القصور في الثانوية العامة التقليدية، مع توافقه مع النظم التعليمية العالمية مثل IG وIB.

وأشار إلى أن النظام الجديد يعتمد على 6 مواد فقط في الصفين الثاني والثالث الثانوي، مع منح الطلاب فرص متعددة للامتحانات، بينما تبقى قواعد تنسيق الجامعات واحدة لكل من البكالوريا والثانوية العامة.

الأنشطة الثقافية والرياضية

أكد الوزير استمرار دعم الأنشطة الثقافية والفنية، بما في ذلك المسرح المدرسي بالتعاون مع وزارة الثقافة، وتعزيز الأنشطة الرياضية من خلال دوري المدارس بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، مع التركيز على تعميم الفرص لكل الطلاب في القرى والأقاليم.

الرسالة لأولياء الأمور

ووجه الدكتور محمد عبد اللطيف رسالة مهمة لأولياء الأمور بضرورة الاهتمام بتعليم الأبناء داخل المدارس والتواصل مع الوزارة والمدارس عند وجود أي تقصير، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق تعليم كامل ومؤثر دون الحاجة لمصادر خارجية.