وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد، بحضور د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود.أحمد راغب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد، إلى جانب السادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الاتحاد بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة.

ربط أداء الاتحاد الرياضي بأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030

هنأ المجلس د.أحمد راغب بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه لتعزيز الرياضة الجامعية والأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد العليا، موجها الشكر أيضًا إلى د.أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد على جهوده المتميزة خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه، أشاد د.أيمن عاشور بجهود د.أشرف صبحي في دعم أنشطة الاتحاد والرياضة الجامعية، مؤكدًا الدور الإيجابي لوزارة الشباب والرياضة في تأهيل الطلاب وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة المختلفة، مؤكدًا أن الرياضة الجامعية تمثل أحد المحاور الأساسية لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى حرص وزارة التعليم العالي على توفير بيئة جامعية محفزة توازن بين التفوق الأكاديمي والبدني، والاستمرار في صقل ورعاية مواهب شباب الجامعات لإعداد أبطال يرفعون اسم مصر في المحافل المختلفة.

وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الأنشطة الرياضية تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وبناء شخصياتهم المتكاملة، واكتشاف المواهب، داعيًا الجامعات والمعاهد لدعم الرياضة والإبداع بالتوازي مع التعليم والبحث العلمي، وموجهًا بتكثيف أنشطة الاتحاد الرياضي خلال الإجازات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أهمية ربط أداء الاتحاد بأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وتمثيل جميع الجامعات والمعاهد لوضع رؤية شاملة للرياضة الجامعية وفق رؤية مصر 2030، مع تطوير البرامج البينية التي تربط علوم الرياضة بتخصصات أخرى لضمان تعليم رياضي متكامل.

ومن جانبه، أكد د.أشرف صبحي حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الرياضة الجامعية، وتنظيم البطولات والفعاليات، مشيرًا إلى أهمية التوسع في أنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، مشيدًا ببطولة دوري الجامعات والمعاهد كنموذج ناجح للتعاون بين الوزارتين، لافتًا إلى أن هذا التنسيق المشترك يضمن نجاح الفعاليات، ويسهم في صقل مهارات الطلاب واكتشاف المواهب الرياضية.

ووجه وزير الشباب والرياضة شكره إلى د.أيمن عاشور على التنسيق والدعم المستمر لأنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات، مشيدًا بدور الوزارتين في تأهيل الطلاب وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة والبطولات الرياضية، مؤكدًا أهمية تعزيز روح التنافس، وإعداد جيل رياضي متميز يمثل مصر في المحافل المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن الرياضة الجامعية تمثل رافدًا أساسيًّا لاكتشاف المواهب وتطويرها، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتوسيع قاعدة المشاركة لبناء أجيال قادرة على تحقيق التميز.

استعرض المجلس تقريرًا قدمه د.أحمد راغب حول أبرز الأنشطة القادمة للاتحاد الرياضي للجامعات، والتي شملت تحديث الموقع الإلكتروني للاتحاد وربطه بالبطولات الدولية، وإقامة دورة محاكاة دورة الألعاب الإفريقية الجامعية مصر 2026 خلال الفترة (26 يناير – 1 فبراير) بالتعاون مع جامعات (حلوان، الأمريكية بالقاهرة، عين شمس، القاهرة، المصرية للتعلم الإلكتروني)، وبطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ أبريل 2026، ودورة الألعاب الإفريقية الجامعية مصر أغسطس 2026.

كما استعرض د.أحمد راغب عرضًا حول مشروع تطوير الهوية البصرية للرياضة الجامعية المصرية لتغيير مسمى دوري الجامعات ودوري الأقاليم للعام الأكاديمي 2026/2027، وينفذ عبر مسابقة رسمية لطلاب كليات الفنون والتصميم والعمارة؛ بهدف ابتكار هوية حديثة ومستدامة تعكس روح الشباب والقيم الرياضية والتميز الجامعي، وإقامة الملتقى الجامعي لتراث الشعوب (ثقافي – فني – رياضي) الذي يقدم تجربة متكاملة للطلاب الوافدين للتعرف على الحضارة المصرية والفرص التعليمية وتنمية المهارات الشخصية والقيادية، ويعزز قيم التنوع الثقافي، وينظم بالتعاون بين الاتحاد والإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، ومعهد إعداد القادة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويقام بالإسكندرية من 2 إلى 5 فبراير 2026.

كما استعرض المجلس تقريرًا قدمه د.أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد حول النشاط المحلي والدولي للعام الجامعي 2025-2026، وإنجازات العام الرياضي 2024-2025، والتي شملت إقامة دوري الجامعات المصرية بمشاركة 75 جامعة في 5 بطولات جماعية و27 بطولة فردية بمشاركة 9037 طالبًا وطالبة، وإحياء دوري القطاعات بعد توقف 10 سنوات بمشاركة 3000 مشارك في 7 أقاليم، إلى جانب مؤتمرات وورش العمل مثل مؤتمر اللجان الرياضية بالإسماعيلية بمشاركة 25 جامعة، والمؤتمر الأول لقادة الرياضة الجامعية بمشاركة 37 جامعة و60 قياديًا، كما نظم الاتحاد دوري الرياضات الإلكترونية في 9 جامعات، وأطلق مبادرة "(100) يوم رياضة" بمشاركة 41 جامعة و103485 طالبًا، بهدف تعزيز النشاط البدني والقيم المجتمعية وتنمية مهارات الشباب.

وعلى الصعيد الدولي، شارك الاتحاد في دورة الألعاب الجامعية الصيفية بألمانيا، وحصد منتخب مصر للتايكوندو الميدالية الفضية، كما حققت الجامعات المصرية ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في البطولة العالمية العاشرة بإسبانيا، وبطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف في كولومبيا (11 ميدالية، والمركز الرابع عالميًّا)، ودورة الألعاب الإفريقية للجامعات لاجوس – نيجيريا (الجامعة الأمريكية بالقاهرة المركز الأول و48 ذهبية)، والدورة العربية الجامعية الثالثة للألعاب الشاطئية بالمغرب (ميدالية ذهبية في الكرة الطائرة الشاطئية طالبات، وبرونزية كرة القدم الشاطئية طلبة)، إضافة إلى المركز الأول لمصر في بطولة العالم للخماسي الحديث بليتوانيا برصيد 5 ميداليات، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون دولية وبرنامج "سفراء الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية من الطلاب.

ومن جانبه، وجه المجلس الشكر لكل العاملين بالاتحاد على جهودهم المتميزة في تعزيز الرياضة الجامعية، واكتشاف المواهب، وصقل مهارات الطلاب، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير وتحسين الأنشطة والبرامج الرياضية من كافة النواحي لتحقيق أفضل النتائج ودعم التميز الرياضي للطلاب.

• وافق المجلس على تنظيم الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني للبطولة العربية للرياضات الإلكترونية في يوليو 2026.

• كما وافق على تنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة للبطولة العربية لكرة السلة 3x 3 في ديسمبر 2026.

• كما ناقش المجلس إمكانية استضافة مصر لدورة الألعاب الجامعية العالمية 2031، 2033.