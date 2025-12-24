قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مساعد وزير التعليم العالي: الطالب الوافد رسالة مصر الثقافية وهدية حضارية للعالم

صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي ورئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات، إنّ الدولة المصرية تنظر إلى الطالب الوافد من زاويتين أساسيتين، الأولى باعتباره رسالة مصر وهدية حضارية للعالم.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي شادي شاش مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أن التعليم المصري لا يقتصر على المناهج الدراسية، بل يشمل الثقافة المصرية، والأخلاق، وطبيعة الشعب، والحضارة، والعمران، وكل ما تعكسه الشخصية المصرية، باعتبار مصر أقدم حضارة وأقدم ثقافة وفكر، وهو ما يترك أثرًا عميقًا في نفوس الدارسين من مختلف الجنسيات.

وأوضح فريد أن الزاوية الثانية تتمثل في اعتبار الطالب الوافد تجربة حقيقية لتطوير التعليم المصري، نظرًا لقدومه من ثقافات مختلفة، ما يتيح للمؤسسات التعليمية تقييم نقاط التميز ومناطق الاحتياج للتطوير.

وأشار إلى أن التعامل مع طلاب من دول مثل الهند ونيجيريا وغيرها ساعد في فهم متطلبات جذب مزيد من الطلاب من هذه الدول، ودفع الوزارة إلى التحرك لتطوير بعض البرامج، ومنها دعم تعليم اللغات، وعلى رأسها اللغة الفرنسية، من خلال التعاون مع الجامعات الفرنسية، وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجامعة القاهرة، وتوقيع بروتوكولات تعليمية مشتركة.

وأضاف مساعد وزير التعليم العالي أن مصر توسعت كذلك في التعاون مع اليابان وألمانيا وفرنسا وإنجلترا، بما يعزز التعدد اللغوي داخل الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في مجال التعليم العابر للحدود، وقد تصبح الثالثة بالشراكة مع بريطانيا.

وكشف أن أعداد الطلاب الوافدين تبلغ نحو 125 ألف طالب في التعليم العالي، إضافة إلى نحو 80 ألف طالب في الأزهر الشريف، بإجمالي يقارب 185 ألف طالب من 120 جنسية، مؤكدًا أن هذه الأعداد في تزايد سنوي مع تطبيق سياسة تدويل التعليم وفتح فروع للجامعات المصرية بالخارج، في إطار سياسة التنوع والشمول التي تتبناها الوزارة لدعم جودة التعليم المصري بكافة مكوناته.
 

