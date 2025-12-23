وزير الثقافة يبحث التعاون الفني مع الفنان مصطفى غريب لدعم الإبداع الشبابي

في إطار جهود وزارة الثقافة لتعزيز التواصل مع الأجيال الشابة ودعم الطاقات الإبداعية، التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالفنان الشاب مصطفى غريب، لبحث آفاق التعاون في عدد من المشروعات الفنية خلال الفترة المقبلة.

وتناول اللقاء سبل تقديم أعمال فنية تسهم في التعريف بالمنتج الثقافي المصري وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، لا سيما بين فئات الشباب، بما يعزز من دور الفنون في بناء الوعي وترسيخ قيم الإبداع والتجديد. كما جرى بحث إمكانية تقديم عمل مسرحي كوميدي يشارك فيه عدد من النجوم الشباب، بهدف جذب جمهور جديد إلى المسرح وتقديم محتوى فني معاصر يجمع بين المتعة والقيمة الفنية.

وأكد وزير الثقافة أن الفنان مصطفى غريب يمثل نموذجًا لجيل جديد من الفنانين القادرين على التواصل مع الجمهور الشاب والتعبير عن قضاياه بلغة فنية قريبة منهم، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم هذه النماذج الواعدة وفتح آفاق تعاون مستمرة معها، بما يسهم في تطوير المنتج الثقافي وتعزيز حضوره في المجتمع.

ومن جانبه، أعرب الفنان مصطفى غريب عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة الثقافة، مؤكدًا اعتزازه بالدعم الذي توليه الوزارة للفنانين الشباب، وحماسه لتقديم أعمال فنية تسهم في توسيع قاعدة الجمهور، وتقدم محتوى يعكس روح العصر ويحافظ في الوقت نفسه على القيمة الفنية والثقافية.