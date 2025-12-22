قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أبو جبل يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي.. ماذا قال؟
أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟
"إسراء" عروس الجنة ضحية لقمة العيش.. خرجت للعمل من أجل 150 جنيها وعادت جثة لأسرتها
وزير الثقافة يلتقي أمير صلاح الدين لبحث إطلاق مهرجان المسرح والموسيقى للجميع

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الفنان أمير صلاح الدين، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من المقترحات والمشروعات الفنية الهادفة إلى توسيع نطاق الأنشطة الثقافية والفنية بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار استراتيجية الوزارة لنشر الثقافة وتحقيق العدالة الثقافية.

وخلال اللقاء، جرى بحث مقترح إقامة مهرجان أسوان للموسيقى، إلى جانب تنظيم سلسلة حفلات لفرقة “بلاك تيما” بأسعار مخفضة في عدد من المحافظات، مع التركيز على المحافظات الحدودية، بما يسهم في إتاحة الفنون الجادة لمختلف فئات المجتمع.

كما ناقش اللقاء إطلاق مبادرة “المسرح والموسيقى للجميع”، والتي تتضمن تقديم سلسلة من العروض المسرحية والموسيقية التفاعلية، تستهدف الوصول إلى جمهور أوسع، خاصة من الشباب والأطفال، وتعزيز التفاعل المباشر مع الفنون الأدائية.

وتضمنت المقترحات إقامة عدد من الفعاليات الفنية خلال إجازة منتصف العام، من بينها حفل بمسرح الأنفوشي بالإسكندرية، وحفل بقصر ثقافة أبو سمبل، إلى جانب تنظيم فعاليات فنية في كل من الأقصر، وبورسعيد، ومرسى مطروح، وحلايب، وسيناء (شرم الشيخ ودهب)، وشمال سيناء.

وأكد وزير الثقافة أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات الهادفة إلى توسيع قاعدة المشاركة الثقافية، ودعم المبادرات الفنية الجادة، التي تسهم في نشر الوعي وتعزيز الهوية الثقافية المصرية، مشددًا على أن الوصول بالخدمة الثقافية إلى جميع ربوع الوطن، لا سيما المحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجًا، يمثل أحد المحاور الأساسية لعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون مع الفنانين والمبدعين في تنفيذ مشروعات ثقافية مستدامة، تواكب تطلعات المجتمع وتدعم دور الفنون كأداة للتنمية وبناء الوعي.

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

أذكار المساء الصحيحة

أذكار المساء الصحيحة.. كلمات تحفظك من أي مكروه وتملأ النفس بالسكينة

وزارة الأوقاف

الأوقاف تطلق خطة موسعة لتوزيع 30 طنا من لحوم الأضاحي دعمًا للأسر الأولى بالرعاية

«أخلاق البيع».. حملة توعوية جديدة لمركز الأزهر

«أخلاق البيع».. حملة توعوية جديدة لمركز الأزهر للفتوى لضبط الأسواق وتعزيز القيم

بالصور

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

