وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يتفقدان متحف الشمع لوضع خطة عاجلة لتطويره وتهيئته لاستقبال الجمهور

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

 تفقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، متحف الشمع التابع لقطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، للوقوف على أوضاع المتحف الحالية ووضع خطة عاجلة لتطويره وتهيئته لاستقبال الجمهور، وتعظيم الاستفادة من إمكاناته الثقافية والفنية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز دور المتاحف كمنصات فاعلة لنشر الوعي الثقافي والتاريخي، وذلك ضمن متابعاته الميدانية الدورية لسير العمل بالمواقع والمتاحف الثقافية.

وشملت الجولة تفقد أروقة وقاعات المتحف، والاطلاع على أساليب العرض المتحفي والحالة العامة للمقتنيات، بما يضمن وضع أطر وتصورات للارتقاء بالمتحف وفق رؤية متكاملة تستهدف افتتاحه مرحليًا في أقرب وقت، وإعادة تقديمه كمنارة ثقافية وتنويرية تخدم الجمهور، وتعكس رؤية الدولة في نشر الوعي التاريخي.

ووجه الدكتور أحمد فؤاد هَنو بوضع خطة تطوير شاملة للمتحف، يتم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع محافظة القاهرة، وفق أحدث المعايير المتحفية، على أن تتضمن إعداد تصميمات وتصورات مبتكرة للاستفادة من حديقة المتحف ومساحتها الكبيرة، من خلال إنشاء مسرح مكشوف لاحتضان الفعاليات الثقافية والفنية، إلى جانب دراسة إنشاء مكتبة ثقافية ومساحات مجتمعية وخدمية أخرى، بما يحقق أفضل خدمة للمتحف ورواده، مؤكّدًا أهمية تكثيف جهود التطوير والتحديث، والتوسع في الأنشطة الثقافية والمتحفية المصاحبة، وتعزيز آليات الترويج والتواصل المجتمعي، بما ينعكس على زيادة معدلات الإقبال الجماهيري، ويرسخ دور متحف الشمع كمنصة ثقافية وتنويرية فاعلة ضمن منظومة العمل الثقافي المصري.

كما وجه وزير الثقافة بتطوير الجانب الفني للمتحف، وسيناريو العرض المتحفي من خلال إضافة مشاهد تاريخية جديدة تُثري سيناريو العرض، وتطوير المعالجة الفنية للمشاهد الحالية، بما يتناسب مع التطورات الفنية لمتاحف الشمع العالمية، وبما يعزز من جاذبية المتحف ويواكب أساليب العرض المتحفي الحديثة، ويخاطب مختلف الفئات العمرية.

وأكد وزير الثقافة أن المتابعة الميدانية المستمرة للمواقع الثقافية تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، للوقوف على التحديات الفعلية وضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الإدارة، بما ينعكس على جودة الخدمة الثقافية المقدمة للمواطن، ويعزز دور المتاحف في بناء الوعي، لا سيما لدى الأجيال الجديدة.

وأوضح أن متحف الشمع يمتلك مقومات فريدة تؤهله ليكون أحد المراكز الثقافية المهمة، مشدّدًا على أن عملية التطوير يجب أن تجمع بين الحفاظ على القيمة التاريخية للمتحف وتقديمه برؤية معاصرة تواكب تطلعات الوزارة في خدمة الجمهور.

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، استعداد المحافظة لتقديم مختلف أشكال الدعم اللازم لتطوير متحف الشمع، بالتعاون الكامل مع وزارة الثقافة، بما يساهم في تحويله إلى منارة ثقافية ومركز إشعاع حضاري يخدم المجتمع المحلي ويدعم جهود الدولة في الارتقاء بالمواقع الثقافية وتعظيم دورها التنموي.

وفي ختام الجولة، أكد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة القاهرة وسرعة تنفيذ خطة التطوير، بما يضمن عودة متحف الشمع لأداء دوره الثقافي والتنويري على النحو الذي يليق بقيمته التاريخية.

الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة متحف الشمع

