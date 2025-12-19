تطوير شامل بمركز الهناجر للفنون ضمن خطة وزارة الثقافة لرفع كفاءة المواقع الثقافية

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بشأن المتابعة الدورية للمواقع الثقافية التابعة للوزارة ورفع كفاءة الخدمات الثقافية والفنية المقدمة للجمهور، تتواصل حاليًا أعمال التطوير الشامل بمركز الهناجر للفنون، وذلك ضمن أنشطة قطاع المسرح برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار خطة تستهدف تحديث البنية التحتية وتطوير التجهيزات الفنية للمركز.

وأكد المخرج هشام عطوة، رئيس قطاع المسرح، أن أعمال التطوير تأتي في سياق توجه وزارة الثقافة نحو تأهيل المسارح والمنشآت الفنية التابعة لها، بما يضمن جاهزيتها لاستقبال الجمهور ويدعم كفاءتها التشغيلية والفنية، تماشيًا مع رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية للمؤسسات الثقافية.

وشدد رئيس قطاع المسرح على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ الأعمال، مع تطبيق معايير الجودة والسلامة المعتمدة، إلى جانب تطوير الجوانب الخدمية والفنية، بما يسهم في تحسين تجربة الجمهور ويعزز من دور مركز الهناجر للفنون كمنصة ثقافية وفنية فاعلة.

وأوضح أيضا أن هذه الأعمال تأتي ضمن استراتيجية قطاع المسرح الرامية إلى رفع كفاءة المنشآت التابعة وتعزيز دورها في دعم الحركة المسرحية والفنية.

