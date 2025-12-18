وزارة الثقافة: نعمل على وجود فعاليات تلفت انتباه المواطن ليتعلق بحضارة بلده

أكد رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، الدكتور وليد قانوش، أن وزير الثقافة يهتم جدا بوصول المنتج الثقافي لجميع الفئات، خاصة الأطفال وأطفال المدارس والمواطن.

وقال قانوش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إنه بالفترة الحالية الوزارة تعمل على احتفاء المتحف المصري الكبير بمجموعة كبيرة من الفعاليات التي تستهدف لفت انتباه المواطن، استغلالا للزخم الذي حدث مع افتتاحه.

وتابع: “نعمل على وجود فعاليات تلفت انتباه المواطن ليتعلق بحضارة بلده، والفترة القادمة سنخلق نوعا من الثقافة التي تهم زيارة المتاحف على تنوعها".