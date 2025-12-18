نتائج انتخابات الدوائر الـ30 الملغاة .. 9 مقاعد حُسمت و49 إعادة

أسفرت نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الملغاة الـ30 عن فوز 9 مرشحين ودخول 98 مرشحا في جولة الإعادة، المنتظر إجراؤها في شهر يناير المقبل.

9 مقاعد حسمت في جولة الحسم

وتمكنت القوى السياسية والمرشحون المستقلون من حسم 9 مقاعد فوز مباشرة، توزعت على النحو التالي:

مقعدان لحزب مستقبل وطن في دائرة أكتوبر وحسمه أحمد الشناوي، والآخر في البدرشين وحسمه نادر الخبيري.

4 مقاعد للمرشحين المستقلين

مقعد واحد لكل من أحزاب الجبهة الوطنية، الوفد، والعدل.

49 مقعدًا إلى جولة الإعادة

في المقابل، لم تُحسم الأغلبية العددية من المقاعد، حيث تقرر إجراء جولة إعادة على 49 مقعدًا، يتنافس عليها 98 مرشحًا، بواقع مرشحين على كل مقعد، في واحدة من أكثر جولات الإعادة زخمًا منذ انطلاق العملية الانتخابية.

موعد جولة الإعادة

تجرى جولة الإعادة للدوائر اللمغاة الـ 30 في:

في الخارج:

31 ديسمبر و1 يناير

في الداخل:

3 و4 يناير

إعلان النتيجة:

10 يناير