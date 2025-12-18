قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا | تحديد موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما
الداخلية تكشف حقيقة سرقة حديد كوبرى بالقاهرة
القبض على رجل وسيدة يوزعان رشاوى فى محيط لجنة انتخابية بالسويس
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
ضبط 8 من سماسرة الانتخابات في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض على 8 من سماسرة الانتخابات في حملات أمنية مكبرة بشوارع دوائر بندر ومركز المحلة وطنطا وسمنود وزفتي .

ضربات أمنية 

وكانت لجان التصويت بالغربية منذ قليل  شهدت استمرار توافد الآلاف من الناخبين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية بمختلف الدوائر علي مستوي قري ومراكز المحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وكان  اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أجري ، جولة ميدانية داخل عدد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم، إلى جانب عدد من المعاهد الأزهرية بمدينة كفر الزيات، قبل أقل من أربعٍ وعشرين ساعة من انطلاق الاقتراع في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 م ويستمر على مدار يومين،وذلك لمتابعة جاهزية لجان الإعادة والتأكد من اكتمال التجهيزات النهائية داخل المقار الانتخابية.

انتظام لجان التصويت 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، مشددًا على أن الغربية أنهت كافة الاستعدادات لتأمين وتنظيم العملية الانتخابية داخل 642 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا، بما يضمن انتظام التصويت وخروجه بصورة حضارية وآمنة ومنظمة.

تحرك أمني 

وخلال الجولة، اطمأن اللواء أشرف الجندي على مستوى الجاهزية والانضباط داخل لجان الإعادة، مؤكدًا أن اختيار المدارس كمقار انتخابية يسهم في سهولة حركة الناخبين وتحقيق الانسيابية المطلوبة، مع الالتزام الكامل بكافة التعليمات والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

ووجّه محافظ الغربية بمراجعة جميع التفاصيل المرتبطة بسير العملية الانتخابية، وعلى رأسها تأمين محيط اللجان وتنظيم حركة الدخول والخروج، وتوفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، والتأكد من جاهزية الفصول من حيث الإضاءة والتهوية وتوافر مصادر بديلة للطاقة وصلاحية المرافق.

كما شدد على تجهيز الأثاث المستخدم داخل اللجان، وتوفير المناضد والكراسي المتحركة، وإنشاء مناطق انتظار مناسبة، ورفع مستوى النظافة العامة داخل المدارس ومحيطها، وإزالة أي إشغالات بالطرق المؤدية إلى اللجان، مع متابعة كفاءة الإنارة العامة وتمهيد الطرق.

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على أن التنسيق مستمر بين جميع الجهات المعنية، وأن المحافظة تعمل على خروج جولة الإعادة بأعلى درجات الانضباط، بما يضمن مشاركة آمنة ومنظمة للمواطنين في الاستحقاق الدستوري.

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
اسعار الذهب اليوم
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
عادل إمام
