رفع عربة قطار المنوفية الخارج عن القضبان وسحبه لمحطة طنطا

تمكن عمال هيئة السكك الحديدية، من رفع اثار سقوط عربة قطار عن القضبان بمحطة الحامول في محافظة المنوفية.

امتد العمل لساعات وتم الاستعانة بونش عملاق لرفع العربة عن القضبان واعادة تسيير الحركة على خط طنطا أشمون.

وفوجي الركاب خروج إحدى عربات القطار رقم 544 المتجه من طنطا إلى القاهرة عن مسارها منذ قليل، وذلك خلال وجوده بمحطة الحامول بمحافظة المنوفية.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وعمال السكة الحديد والوحدة المحلية لإعادة تسيير حركة القطارات وتبين عدم وجود اي اصابات.

فيما تم سحب القطار الي ورش محطة طنطا لفحصه كما جرت اعمال الصيانه على القضبان للتأكد من سلامتها.

وسيتم اعادة حركة القطارات على الخط حيث تم عمل تحويله موقته عقب خروج القطار عن القضبان بينما ستجري اعمال إعادة الحركة على الطريق مرة أخرى.