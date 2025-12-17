مياه المنوفية: تشكيل لجان للمرور على المقار الانتخابية

استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وبتكليفات من المهندس رشدي السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ لرؤساء الافرع بتشكيل لجان للمرور على المقار الانتخابية المخصصة لانتخابات مجلس النواب2025 بكافة أنحاء المحافظة للتأكد من جودة المياه ورفع عينات منها تحسبا لاى طوارئ قد تحدث.

وأكد ، حرصه وإهتمامه على المشاركة في توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية لتليق بإسم مصر وظهور محافظة المنوفية بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الإنتخابية وتأكيدنا لدورنا في تأمين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي داخل تلك اللجان.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لبحث ومناقشة الإستعدادات والتجهيزات الخاصة بجولة الإعادة بإنتخابات مجلس النواب لعام 2025 بنطاق المحافظة .