انتشار الفرق الطبية لتقديم الإسعافات الأولية للناخبين بالشرقية

أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بخطة التأمين الطبي التي أطلقتها مديرية الشئون الصحية بالشرقية لتأمين الناخبين صحياً ، من خلال الدفع بالفرق الطبية للعمل كنقاط طبية ثابتة ومتنقلة ، لتقديم خدمات الإسعافات الأولية، والفحص الطبي السريع، والمتابعة الصحية اللحظية للناخبين طوال فترة الإقتراع، خاصة لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

أكد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية الشئون الصحية وغرفة عمليات المحافظة ، وفرع هيئة الإسعاف بالشرقية ، لمتابعة سير العملية الإنتخابية من الناحية الصحية، والتدخل الفوري حال وجود أي طارئ لتقديم الدعم الطبي الكامل فوراً ، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومحايدة لجميع المواطنين خلال ممارسة حقهم الدستوري.

اضاف الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم إتخاذ عدد من الإجراءات والتوجيهات المكثفة للتأمين الطبي خلال جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب ومنها تواجد العيادات المتنقلة المجهزة فى محيط اللجان الإنتخابية لتقديم الدعم الكامل فوراً وتواجد الفرق الطبية المشاركة في المبادرات الصحية ومنها مبادرة " ١٠٠ مليون صحة " بالمقرات الإنتخابية وذلك لتقديم الفحوصات وعلاج الأمراض المزمنة " الضغط والسكر" والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي).

كما تم رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية القريبة من المقرات الإنتخابية لتقديم الخدمات الطبية على مدار الساعة خلال أيام التصويت.