نقيب الأطباء يحذر من العشوائية في زيادة أعداد طلاب الطب
كبار السن من الرجال والسيدات يتصدرون المشهد الانتخابي في جولة الإعادة بالمطرية.. صور
المشرف على المجلس القومي لذوي الإعاقة: حريصون على التعاون مع الأزهر وتوسيع مبادرات الدمج
بيدفعوا رشاوى.. القبض على أنصار مرشح بالشرابية
أمجد الشوا: المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية وكشف هشاشة أوضاع النازحين في غزة
جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة.. تفاصيل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
محافظات

انتشار الفرق الطبية لتقديم الإسعافات الأولية للناخبين بالشرقية

محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بخطة التأمين الطبي التي أطلقتها مديرية الشئون الصحية بالشرقية لتأمين الناخبين صحياً ، من خلال الدفع بالفرق الطبية للعمل كنقاط طبية ثابتة ومتنقلة ، لتقديم خدمات الإسعافات الأولية، والفحص الطبي السريع، والمتابعة الصحية اللحظية للناخبين طوال فترة الإقتراع، خاصة لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

أكد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية الشئون الصحية وغرفة عمليات المحافظة ، وفرع هيئة الإسعاف بالشرقية ، لمتابعة سير العملية الإنتخابية من الناحية الصحية، والتدخل الفوري حال وجود أي طارئ لتقديم الدعم الطبي الكامل فوراً ، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومحايدة لجميع المواطنين خلال ممارسة حقهم الدستوري.

اضاف الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم إتخاذ عدد من الإجراءات والتوجيهات المكثفة للتأمين الطبي خلال جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب ومنها تواجد العيادات المتنقلة المجهزة فى محيط اللجان الإنتخابية لتقديم الدعم الكامل فوراً وتواجد الفرق الطبية المشاركة في المبادرات الصحية ومنها مبادرة " ١٠٠ مليون صحة " بالمقرات الإنتخابية وذلك لتقديم الفحوصات وعلاج الأمراض المزمنة " الضغط والسكر" والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي). 

كما تم رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية القريبة من المقرات الإنتخابية لتقديم الخدمات الطبية على مدار الساعة خلال أيام التصويت.

الشرقية محافظ الشرقية مديرية الشئون الصحية بالفرق الطبية

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

