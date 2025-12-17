احترس إهمالها.. مضاعفات غير متوقعة لارتجاع الحموضة

يعانى عدد كبير من الأشخاص من ارتجاع الحموضة وحرقة المعدة لذا يتعامل معها البعض على أنها مشكلة عادية.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم المضاعفات المحتملة لإهمال علاج ارتجاع الحموضة وحرقة المعدة ما يلي:

التهاب المريء

هو التهاب يصيب بطانة المريء و قد يُسبب التهاب المريء المزمن ألمًا مزمنًا ومضاعفات، مثل قرح المريء.

بعد فترة طويلة، قد يُسبب تغيرات في الأنسجة، مثل التندب أو التحول المعوي ، وهي حالة ما قبل سرطانية.

مريء باريت

مريء باريت هو مصطلح يُطلق على تحوّل النسيج المعوي في المريء. ويعني ذلك أن الأنسجة المبطنة للمريء تتغير لتصبح شبيهة ببطانة الأمعاء ويحدث هذا التغيير بعد التعرض المطوّل للحمض والالتهاب وهو عامل خطر للإصابة بسرطان المريء .



تضيّق المريء

يتكوّن نسيج ندبي في المريء لحمايته من الالتهاب المزمن والإصابات و يمكن أن يتسبب هذا النسيج الندبي في تضيّق المريء، وهو ما يُعرف بالتضيّق ويُصعّب تضيّق المريء عملية البلع، مما قد يُصعّب تناول الطعام والشراب.

الارتجاع الحنجري البلعومي

يُصاب بعض مرضى الارتجاع المعدي المريئي أيضًا بالارتجاع الحنجري البلعومي، وهو ارتجاع ينتقل إلى الحلق وقد يتسلل الحمض إلى الحلق أثناء النوم، مما قد يُسبب تورمًا وبحة في الصوت ونموًا في الأحبال الصوتية ، كما قد يؤدي إلى استنشاق جزيئات الحمض إلى مجرى التنفس.

الربو

يؤدي وجود الحمض في مجرى الهواء إلى تفاقم الربو الموجود أو التسبب بأعراض شبيهة بالربو لدى الأشخاص الذين لا يعانون من أي أمراض تنفسية سابقة وقد تهيج جزيئات الحمض الدقيقة الشعب الهوائية وتسبب انقباضها، مما يؤدي إلى السعال وصعوبة التنفس.

