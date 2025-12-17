قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية.. ناقد رياضي: «أبوصلاح هيجيب البطولة في شوال»

مدح الناقد الرياضي، عمرو الدردير، النجم محمد صلاح، قبل خوض بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «متقلقوش وخدوها مني كلمة، أبو صلاح هيجيب البطولة في شوال».

وتغادر بعد قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن متوجهة إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وتضم بعثة منتخب مصر 28 لاعباً وهم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي - محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح -مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي- عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

ويرافق بعثة منتخب مصر، حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة.