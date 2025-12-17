قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد أبو بكر: معدل الفقر يفرض إعادة النظر في السياسات الاقتصادية
إقالات وإعادة هيكلة|قرارات عاجلة من "مدارس النيل" بعد واقعة الاعتداء على التلاميذ
أحمد حسن: المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي يتفاوضون لضم حمزة علاء
لتخويف المستثمرين.. أحمد موسى: منجم السكري واجه حملات تشويه وبلاغات كيدية بعد 2011
لا شبهة جنائية.. النيابة العامة تُصرّح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور
خير كبير.. أحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق
270 مليون جرعة سنويا.. مصر تدشن أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية
تعليم الجيزة تعلن نتيجة التنسيق الرابع للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس
انتخابات النواب.. تقرير حقوقي: المشهد يشتعل في دوائر الإعادة مع اقتراب الحسم
توافد ملحوظ للناخبين في الإسماعيلية عقب إعادة فتح صناديق الاقتراع .. تفاصيل
مظهر غير لائق.. أمين الإفتاء يوضح حكم حلاقة القزع وشكله المنهي عنه شرعا
برلماني: المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات تعكس وعي المواطنين
قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية.. ناقد رياضي: «أبوصلاح هيجيب البطولة في شوال»

علا محمد

مدح الناقد الرياضي، عمرو الدردير، النجم محمد صلاح، قبل خوض بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «متقلقوش وخدوها مني كلمة، أبو صلاح هيجيب البطولة في شوال».

وتغادر بعد قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن متوجهة إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وتضم بعثة منتخب مصر 28 لاعباً وهم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي - محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح -مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي- عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

ويرافق بعثة منتخب مصر، حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة.

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

"الشيوخ الأمريكي" يقر مشروع قانون إلغاء عقوبات "قيصر" الصارمة على سوريا

لافروف: أوروبا تلتزم الصمت حيال الإجراءات الأمريكية في منطقة الكاريبي

مفوض العون الإنساني: أعداد نازحي كردفان بمدينة الأبيض تجاوزت 200 ألف

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

