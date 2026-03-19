إليسا تثير الحزن برسالة مؤثرة في عيد الفطر: الفرحة مش كاملة والأمل موجود

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن مشاعرها الحزينة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدة أن أجواء العيد هذا العام مختلفة وتحمل الكثير من الألم.

وكتبت إليسا عبر حسابها الشخصي على منصة إكس: “‏العيد هالسنة مش متل كل سنة..‏في شي ناقص، وغصّة عم تكبر جوّا قلوبنا”.

وتابعت: "‏لا الضحكة كاملة، ولا الفرحة عم تزورنا متل قبل..‏بس رغم كل الوجع، بيضل العيد يجي ليهمس بقلوبنا: ‏إنو بعد في أمل… وإنو بكرا، أكيد، رح يكون أحلى".

واختتمت: "‏عيد فطر مبارك، ‏وإن شاء الله يرجع علينا بأيام أهدى، بسلام وطمأنينة".

دار الإفتاء: غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال لعام 1447 هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الخميس الموافق 29 رمضان هـ، 19 مارس 2026 م، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية

وأشارت الدار إلى أنها تحققت شرعًا من نتائج الرؤية البصرية الصحيحة، وثبتت رؤية هلال شهر شوال لعام 1447 هجريًّا، لتعلن أن اليوم الخميس هو آخر أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ، وأن غدًا الجمعة الموافق 20 مارس 2026 هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وبهذه المناسبة، تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي متمنيًا له دوام الصحة والعافية، كما وجه تهنئته للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها، وللمسلمين كافة في كل مكان، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وعلى الجميع بالخير واليمن والبركات والأمن والسلام