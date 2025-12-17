برلماني: المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات تعكس وعي المواطنين

وجّه النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، دعوة وطنية إلى جموع المواطنين من أبناء الشعب المصري، حثّهم خلالها على المشاركة الإيجابية والواعية في انتخابات الجولة الثانية من الاستحقاق الانتخابي، مؤكدًا أن ممارسة الحق الدستوري في التصويت تُعد أحد أهم مظاهر المشاركة السياسية، وأحد الركائز الأساسية لترسيخ دعائم الدولة الحديثة القائمة على الإرادة الشعبية والاختيار الحر.



وأكد النائب إيهاب وهبة في بيان له اليوم، أن الجولة الثانية تمثّل مرحلة مكملة للمسار الانتخابي، وتكمن أهميتها في استكمال المشهد الديمقراطي بصورة تعكس وعي المواطنين وحرصهم على أداء دورهم الوطني، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة في هذه المرحلة تُسهم في تعزيز شرعية المؤسسات المالية المنتخبة، وتدعم استقرار النظام السياسي، وتؤكد أن المواطن المصري شريك أصيل في صناعة المستقبل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية حرصت على توفير مناخ انتخابي آمن ونزيه، يضمن حرية الاختيار وسلامة العملية الانتخابية، من خلال إشراف قضائي كامل وتنظيم إداري دقيق، بما يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ويمنح المواطنين الثقة في نزاهة الإجراءات، ويشجّعهم على المشاركة دون تردد أو تخوّف.

وأشار النائب إيهاب وهبة إلى أن المشاركة في الانتخابات لا تقتصر على كونها حقًا دستوريًا فقط، بل تمثّل مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه الوطن والأجيال القادمة، لافتًا إلى أن العزوف عن المشاركة يُضعف من قوة التمثيل النيابي، بينما يسهم الإقبال الواعي في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المختلفة داخليًا وخارجيًا.

واختتم النائب إيهاب وهبة بيانه بالتأكيد على أهمية المؤسسة التشريعية ودورها المحوري في بناء الدولة، موضحًا أن البرلمان يُعد أحد الأعمدة الرئيسية للحياة السياسية، لما يضطلع به من مهام تشريعية ورقابية تسهم في سنّ القوانين المعبرة عن احتياجات المواطنين، ومتابعة أداء الحكومة، وتحقيق التوازن بين السلطات، بما يرسّخ دولة المؤسسات ويعزّز مسار الاستقرار والتنمية.