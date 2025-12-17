بنداري: تلقينا 24 شكوى خلال العملية الانتخابية وتعاملنا معها جميعا

وجه المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات للمواطن المصري قائلا "انتم ايها الناخبون الأساس لأي استحقاق انتخابي، ونذكر المرشحين جميعا أن الناخب هو الأصل والمقصد ولا بد من العمل الجاد من أجل المواطن المصري.

وقال أحمد بنداري، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، أن

المشاركة في الانتخابات أساس ترسيخ العمل الديموقراطي، مؤكدا أنه تلقينا 8 شكاوي تكدس وزحام و9 شكاوي توجيه ناخبين، وشكوى واحدة رشوى انتخابية باجمالي 24 شكوي وتم التعامل مع جميع الشكاوي من أجل التيسير على جميع الناخبين.

وتابع المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم التوجه لمقار الشكاوي والاستماع لكافة المندوبين الموجودين والتأكد من صفتهم، وتم اتخذا الاجراءات القانونية.