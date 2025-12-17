قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 4 أشخاص في انهيار عقار بمنطقة طه السبع بالمنيا.. صور
خالد أبوبكر: بيان النيابة العامة في أزمة أرض الزمالك مدروس بدقة وهدفه الحفاظ على المال العام|فيديو
موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات| خاص
«الوطنية للانتخابات»: 5 أحزاب تقدّمت بشكاوى في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب
أحمد موسى: العمل متواصل بمنجم السكري ولا صحة لشائعات تهريب الذهب
بنداري: تلقينا 24 شكوى خلال العملية الانتخابية وتعاملنا معها جميعا
خالد أبو بكر: معدل الفقر يفرض إعادة النظر في السياسات الاقتصادية
إقالات وإعادة هيكلة|قرارات عاجلة من "مدارس النيل" بعد واقعة الاعتداء على التلاميذ
أحمد حسن: المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي يتفاوضون لضم حمزة علاء
لتخويف المستثمرين.. أحمد موسى: منجم السكري واجه حملات تشويه وبلاغات كيدية بعد 2011
لا شبهة جنائية.. النيابة العامة تُصرّح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور
خير كبير.. أحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بنداري: تلقينا 24 شكوى خلال العملية الانتخابية وتعاملنا معها جميعا

المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
محمود محسن

وجه المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات للمواطن المصري قائلا "انتم ايها الناخبون الأساس لأي استحقاق انتخابي، ونذكر المرشحين جميعا أن الناخب هو الأصل والمقصد ولا بد من العمل الجاد من أجل المواطن المصري.

وقال أحمد بنداري، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، أن 
المشاركة في الانتخابات أساس ترسيخ العمل الديموقراطي، مؤكدا أنه تلقينا 8 شكاوي تكدس وزحام و9 شكاوي توجيه ناخبين، وشكوى واحدة رشوى انتخابية باجمالي 24 شكوي وتم التعامل مع جميع الشكاوي من أجل التيسير على جميع الناخبين.

وتابع  المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم التوجه لمقار الشكاوي والاستماع لكافة المندوبين الموجودين والتأكد من صفتهم، وتم اتخذا الاجراءات القانونية.

المستشار أحمد بنداري الوطنية للانتخابات الناخبون الانتخابات الشكاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

ترشيحاتنا

منتخب مصر

أحمد حجازي يدعم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

يوسف بلعمري

بفرمان الركراكي.. يوسف بلعمري لن يغادر المغرب للانضمام للأهلي

ساديو مانيه

ساديو ماني يسعى لمسح أحزان نسخة 2023 وحصد لقب أفريقيا بالمغرب

بالصور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد