كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أننا نسمع يوميًا عن حالات وفاة بين الشباب نتيجة السكتات القلبية، حيث شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد الوفيات الناتجة عن المشكلات القلبية، لذلك من الضروري أن يتحلى الجميع بالوعي والحذر للحفاظ على صحتهم.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الساعات الماضية تم السماع عن وفاة طالب بكلية العلاج الطبيعي في أثناء ممارسته للرياضة بالجيم.

فحص 6 أشهر

وأوضح أن وفاة شخص في أثناء ممارسة الرياضة يضع علامات استفهام كثيرة، ولذلك على الجميع الاهتمام بعمل فحص طبي وملف طبي للأشخاص التي تمارس الرياضة كل 6 أشهر أو سنة.

وتابع"ينبغي على من يمارس الرياضة أن يحرص على الاطمئنان على صحته وصحة قلبه بشكل دوري، بما في ذلك إجراء فحص رسم القلب بين الحين والآخر.

ولفت إلى أن اختبار رسم القلب يساعد في تقييم حالة القلب والكشف عن النشاط الكهربائي فيه، لذلك يوصى بإجراء الفحوصات الطبية المنتظمة للحفاظ على الصحة ومتابعة وضع القلب بشكل مستمر.