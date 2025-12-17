قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالغربية يرد على فيديو تجميع ناخبين بأرض الننى بقسم ثان المحلة
الأهلي يرفع عرضه لضم «بلعمري».. والرجاء يتمسك بـ800 ألف دولار
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
توك شو

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أننا نسمع يوميًا عن حالات وفاة بين الشباب نتيجة السكتات القلبية، حيث شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد الوفيات الناتجة عن المشكلات القلبية، لذلك من الضروري أن يتحلى الجميع بالوعي والحذر للحفاظ على صحتهم.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الساعات الماضية تم السماع عن وفاة طالب بكلية العلاج الطبيعي في أثناء ممارسته للرياضة بالجيم.

 

فحص 6 أشهر

وأوضح أن وفاة شخص في أثناء ممارسة الرياضة يضع علامات استفهام كثيرة، ولذلك على الجميع الاهتمام بعمل فحص طبي وملف طبي للأشخاص التي تمارس الرياضة كل 6 أشهر أو سنة.

وتابع"ينبغي على من يمارس الرياضة أن يحرص على الاطمئنان على صحته وصحة قلبه بشكل دوري، بما في ذلك إجراء فحص رسم القلب بين الحين والآخر.

ولفت إلى أن اختبار رسم القلب يساعد في تقييم حالة القلب والكشف عن النشاط الكهربائي فيه، لذلك يوصى بإجراء الفحوصات الطبية المنتظمة للحفاظ على الصحة ومتابعة وضع القلب بشكل مستمر.

