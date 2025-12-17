وفاة موهبة وولفرهامبتون السابق في حادث سير

أعلن ماكليسفيلد الإنجليزي، وفاة موهبته إيثان ماكلويد، واللاعب السابق بأكاديمية وولفرهامبتون أثر حادث سير.

وقال النادي في بيان: “بقلوب يعتصرها الحزن، نعلن وفاة مهاجمنا إيثان ماكلويد، البالغ من العمر 21 عامًا، كان لاعبًا موهوبًا للغاية، ويتمتع باحترام كبير داخل الفريق الأول، وكان أمامه مستقبل واعد، لكن قبل كل شيء، كانت شخصيته الجذابة سببًا في حب الجميع له”.

وأضاف: “إيثان كان يُلهم من حوله داخل الملعب وخارجه، مشيرًا إلى أن الجراح النفسية التي خلفها رحيله ستظل عميقة، لكن إرثه سيبقى خالدًا”.

واختتم: “تقدم النادي بأحر التعازي إلى عائلة اللاعب وأصدقائه، مؤكدًا تقديم كل أشكال الدعم في هذا الوقت العصيب”.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية أن وفاة اللاعب أثر اصطدام سيارته بالحاجز المعدني على الطريق السريع بالقرب من نورثامبتون.