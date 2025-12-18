قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريال مدريد يعبر تالافيرا بصعوبة إلى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا
البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى بدء الصوم الكبير
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
وفاة موهبة وولفرهامبتون السابق في حادث سير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا.. انطلاق ماراثون دراجات للفتيات دعما لقضايا المرأة.. حملات مكثفة بالمواقف للتأكد من السلامة الفنية لسيارات الأجرة

مارثون فتيات قنا
مارثون فتيات قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث، أبرزها جامعة قنا تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاق ماراثون دراجات للفتيات دعمًا لقضايا المرأة والرياضة الصديقة للبيئة، حملات مكثفة على مجمعات المواقف للتأكد من السلامة الفنية لسيارات الأجرة، اعتماد مركز التعلم الإلكترونى بجامعة قنا كأكاديمية معتمدة من سيسكو، مصرع فتاة عقب تناولها مادة مجهولة.

جامعة قنا تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 

نظّمت جامعة قنا، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تأكيدا على التزام الجامعة بدعم حقوق الطلاب من ذوي الإعاقة وتعزيز ثقافة الدمج داخل المجتمع الجامعي.

وتضمنت الاحتفالية تنفيذ قافلة طبية متكاملة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب فقرات فنية وثقافية متنوعة شملت الإنشاد الديني، والأغاني الوطنية، والعروض المسرحية، وفقرات بلغة الإشارة، كما تم تكريم الطلاب المتميزين من ذوي الإعاقة والطالب المثالي، فضلا عن تسليم بعض الأجهزة التعويضية للطلاب ذوي الاعاقة بالجامعة دعما لهم.

انطلاق ماراثون دراجات للفتيات دعمًا لقضايا المرأة والرياضة الصديقة للبيئة بقنا 

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في ماراثون بالدراجات للفتيات، في مبادرة نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بقنا بالشراكة مع هيئة بلان إنترناشيونال ايجيبت ومشروع حقك حياة المنفذ بجمعية أنا مصري، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على الفتيات والسيدات، وتسليط الضوء على المبادرات القومية التي تتبناها الدولة لمواجهة تلك الظواهر والحد من آثارها على المجتمع.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن ممارسة رياضة الدراجات يعد من أفضل الرياضات الصحية والجسدية، إلى جانب كونه نشاطًا صديقًا للبيئة، مشيرًا إلى سعي المحافظة لتحويل مدينة قنا إلى مدينة صديقة للبيئة، والعمل على تهيئة وتأهيل الطرق لركوب الدراجات.

حملات مكثفة على مجمعات المواقف بقنا للتأكد من السلامة الفنية لسيارات الأجرة 

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، تعليمات لمدير إدارة مرور قنا، بشن حملات مرورية مكثفة على مجمعات المواقف بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين والحد من حوادث الطرق.

وتستهدف الحملات مراجعة الحالة الفنية لسيارات الأجرة، والتأكد من صلاحية الإطارات "الكوتشات" وكفاءة أنظمة الفرامل، إلى جانب إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للسائقين، للتأكد من التزامهم بمعايير السلامة المرورية، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمثل خطورة على أرواح الركاب.

اعتماد مركز التعلم الإلكترونى بجامعة قنا كأكاديمية معتمدة من سيسكو 

أكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بأن الجامعة حصلت على اعتماد مركز التعلم الإلكترونى كأكاديمية معتمدة من شركة سيسكو العالمية لمدة عام، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الطلاب والخريجين، وربط البرامج التعليمية بمتطلبات سوق العمل.

وأوضح رئيس جامعة قنا، بأن اعتماد أكاديمية سيسكو يُعد إضافة نوعية لمنظومة التعليم الرقمي بالجامعة، لما توفره من مناهج تعليمية معتمدة دوليًا في مجالات الشبكات، الأمن السيبراني، والمهارات الرقمية، إلى جانب إتاحة أدوات تعليمية حديثة تسهم في بناء قدرات تقنية حقيقية لدى المتدربين، وتؤهلهم للحصول على شهادات مهنية معترف بها دوليًا.

مصرع فتاة عقب تناولها مادة مجهولة بقنا 

لقيت فتاة مصرعها، إثر تناول مادة سامة مجهولة بمركز دشنا شمال قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع فتاة إثر تناولها مادة سامة مجهولة، بقرية فاو قبلى التابعة لمركز دشنا، وتبين مصرع مروة .ع 19عامًا، وبسؤال شقيقها، أقر بأن سبب الوفاة يحتمل أن يكون مادة سامة غير معروفة.

قنا جامعة قنا ماراثون بالدراجات للفتيات قضايا المرأة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

محمد رمضان

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

ترشيحاتنا

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

بالصور

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد