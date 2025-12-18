أخبار قنا.. انطلاق ماراثون دراجات للفتيات دعما لقضايا المرأة.. حملات مكثفة بالمواقف للتأكد من السلامة الفنية لسيارات الأجرة

شهدت محافظة قنا، على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث، أبرزها جامعة قنا تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاق ماراثون دراجات للفتيات دعمًا لقضايا المرأة والرياضة الصديقة للبيئة، حملات مكثفة على مجمعات المواقف للتأكد من السلامة الفنية لسيارات الأجرة، اعتماد مركز التعلم الإلكترونى بجامعة قنا كأكاديمية معتمدة من سيسكو، مصرع فتاة عقب تناولها مادة مجهولة.

جامعة قنا تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

نظّمت جامعة قنا، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تأكيدا على التزام الجامعة بدعم حقوق الطلاب من ذوي الإعاقة وتعزيز ثقافة الدمج داخل المجتمع الجامعي.

وتضمنت الاحتفالية تنفيذ قافلة طبية متكاملة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب فقرات فنية وثقافية متنوعة شملت الإنشاد الديني، والأغاني الوطنية، والعروض المسرحية، وفقرات بلغة الإشارة، كما تم تكريم الطلاب المتميزين من ذوي الإعاقة والطالب المثالي، فضلا عن تسليم بعض الأجهزة التعويضية للطلاب ذوي الاعاقة بالجامعة دعما لهم.

انطلاق ماراثون دراجات للفتيات دعمًا لقضايا المرأة والرياضة الصديقة للبيئة بقنا

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في ماراثون بالدراجات للفتيات، في مبادرة نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بقنا بالشراكة مع هيئة بلان إنترناشيونال ايجيبت ومشروع حقك حياة المنفذ بجمعية أنا مصري، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على الفتيات والسيدات، وتسليط الضوء على المبادرات القومية التي تتبناها الدولة لمواجهة تلك الظواهر والحد من آثارها على المجتمع.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن ممارسة رياضة الدراجات يعد من أفضل الرياضات الصحية والجسدية، إلى جانب كونه نشاطًا صديقًا للبيئة، مشيرًا إلى سعي المحافظة لتحويل مدينة قنا إلى مدينة صديقة للبيئة، والعمل على تهيئة وتأهيل الطرق لركوب الدراجات.

حملات مكثفة على مجمعات المواقف بقنا للتأكد من السلامة الفنية لسيارات الأجرة

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، تعليمات لمدير إدارة مرور قنا، بشن حملات مرورية مكثفة على مجمعات المواقف بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين والحد من حوادث الطرق.

وتستهدف الحملات مراجعة الحالة الفنية لسيارات الأجرة، والتأكد من صلاحية الإطارات "الكوتشات" وكفاءة أنظمة الفرامل، إلى جانب إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للسائقين، للتأكد من التزامهم بمعايير السلامة المرورية، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمثل خطورة على أرواح الركاب.

اعتماد مركز التعلم الإلكترونى بجامعة قنا كأكاديمية معتمدة من سيسكو

أكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بأن الجامعة حصلت على اعتماد مركز التعلم الإلكترونى كأكاديمية معتمدة من شركة سيسكو العالمية لمدة عام، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الطلاب والخريجين، وربط البرامج التعليمية بمتطلبات سوق العمل.

وأوضح رئيس جامعة قنا، بأن اعتماد أكاديمية سيسكو يُعد إضافة نوعية لمنظومة التعليم الرقمي بالجامعة، لما توفره من مناهج تعليمية معتمدة دوليًا في مجالات الشبكات، الأمن السيبراني، والمهارات الرقمية، إلى جانب إتاحة أدوات تعليمية حديثة تسهم في بناء قدرات تقنية حقيقية لدى المتدربين، وتؤهلهم للحصول على شهادات مهنية معترف بها دوليًا.

مصرع فتاة عقب تناولها مادة مجهولة بقنا

لقيت فتاة مصرعها، إثر تناول مادة سامة مجهولة بمركز دشنا شمال قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع فتاة إثر تناولها مادة سامة مجهولة، بقرية فاو قبلى التابعة لمركز دشنا، وتبين مصرع مروة .ع 19عامًا، وبسؤال شقيقها، أقر بأن سبب الوفاة يحتمل أن يكون مادة سامة غير معروفة.