خلل أمني متكرر في مطار بن جوريون.. شاب يصل فيينا بدون تذكرة طيران

سجل خلل أمني جديد في مطار بن جوريون، بعد أن تمكن شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 18 عاما من الصعود إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية النمساوية والمتجهة إلى فيينا دون امتلاك تذكرة سفر، في حادثة تأتي بعد نحو شهرين فقط من واقعة مماثلة هزت منظومة الطيران الإسرائيلية.

وأعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية بأن الواقعة كشفت عقب تلقي بلاغ من شركة الطيران، موضحة أن الشاب اجتاز الفحص الأمني، لكنه لم يكمل إجراءات التفتيش الحدودي، وتم فتح تحقيق فوري بمشاركة سلطة السكان وشركة الطيران، بهدف الوقوف على أوجه القصور وتعزيز إجراءات الرقابة.


من جهتها، أعلنت الخطوط الجوية النمساوية في فيينا أن تحقيقا داخليًا جار في الحادث، مؤكدة أن الطائرة خضعت لفحص سلامة شامل بعد هبوطها، دون الكشف عن تفاصيل إضافية في هذه المرحلة.


وتعيد الحادثة إلى الواجهة تساؤلات جدية حول منظومة الأمن والإجراءات في مطار بن غوريون، خاصة في ظل عدم نشر نتائج التحقيق في الواقعة السابقة، التي تمكن خلالها فتى يبلغ من العمر 13 عاما من الصعود إلى طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة دون تذكرة أو جواز سفر.


وتظهر هذه الحوادث المتكررة خللا في مراحل يفترض أن تكون محكمة، بدءا من التفتيش الأمني ومراقبة الحدود، وصولا إلى بوابات الصعود، حيث يفترض استحالة ركوب الطائرة دون تذكرة صالحة مرتبطة بالنظام البيومتري وقائمة الركاب الرسمية.

