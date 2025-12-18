قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة: من الجهل أن يقول البعض «اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك» ويعكس نوعًا من الكِبْر والغطرسة
«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
وزيرة التنمية المحلية تفتتح مشروعات تنموية في قنا وسوهاج والأقصر

ايمان البكش

تبدأ الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اليوم جولة تفقدية لعدد من محافظات الصعيد تشمل كل من قنا سوهاج والأقصر وذلك لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف المجالات والقطاعات التي تخدم أبناء الصعيد ومن بين تلك المشروعات التنموية مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

ومن المقرر أن يرافق وزيرة التنمية المحلية خلال زيارتها لمحافظة  قنا الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا ووفد من البنك الدولي وقيادات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من القيادات  التنفيذية بالمحافظة  .

وتتضمن زيارة الدكتورة منال عوض بمحافظة قنا افتتاح عدد من المشروعات الخدمية الممولة من برنامج تنمية الصعيد وعلي رأسها محطة مياه الشرب بحجارة بحري ، والمنطقتين الصناعيتين في كل من كلاحين قفط و " هو " ومحطة الأشراف البحرية للصرف الصحي ومجزري الصالحية والهو وكورنيش النيل بقنا والمركز التكنولوجي بالديوان العام للمحافظة.

كما تتضمن زيارة وزيرة التنمية المحلية تفقد مصنع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بقوص .

ومن المقرر أن تتضمن زيارة وزيرة التنمية المحلية إلى محافظ سوهاج إفتتاح وتفقد عدد من المشروعات الممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومنها المنطقة الصناعية بغرب جرجا ، محطة مياه الشرب المطورة لقرية بيت علام بمركز جرجا ومحطة معالجة الصرف الصحي بالهجارسة بمركز سوهاج ، وتفقد تطوير الكورنيش الغربي وذلك بحضور اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

كما تختتم الدكتورة منال عوض جولتها بالصعيد بزيارة محافظة الأقصر يرافقها المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لتفقد عدد من المشروعات منها المجزر الآلي بالحبيل بمركز البياضية وسوق الخضار والفاكهة الحضاري الجديد بقرية الحبيل ومكتبة مصر العامة بالأقصر ومعرض الحرف اليدوية ( أيادي مصر ) وتطوير كورنيش البر الغربي بمدينة القرنة وتطوير كورنيش مدينتي أرمنت وإسنا وتطوير ومدينة إسنا التاريخية .

ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية أن صعيد مصر يحظي باهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية منذ توليه المسؤولية، إيمانا بالدور المحوري للصعيد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ، وحرصاً من سيادته على تحسين مستوى معيشة المواطنين .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الدولة المصرية ضخت استثمارات كبيرة خلال العشر سنوات الماضية علي عملية التنمية بمحافظات الصعيد في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية والتي تمس حياة أبناء الصعيد بشكل مباشر لتحسين الخدمات المقدمة لهم وتوفير فرص عمل لائقة لأبناءه.

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

