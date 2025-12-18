مترو الأنفاق يحذر من ركوب الرجال عربات السيدات ويعلن الغرامات المطبقة

أكدت هيئة مترو الأنفاق على أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام القطارات، وخاصة عربات السيدات المخصصة للنساء والأطفال، مشددة على أن ركوب الرجال لهذه العربات في غير الأوقات المخصصة يعد مخالفة قانونية.

وتبدأ الغرامات على المخالفات من 50 جنيهًا وتصل إلى 1000 جنيه بحسب نوع المخالفة، وتشمل أبرز المخالفات:

50–100 جنيهًا: تجاوز عدد المحطات بالتذكرة، استخدام التذكرة بشكل غير صحيح، العبور بدون تذكرة، أو استخدام تذكرة مخفضة دون وجه حق.

250 جنيهًا: التدخين داخل القطارات أو المحطات، إلقاء المخلفات، مزاولة البيع أو التسول داخل القطارات، وركوب الرجال عربات السيدات في غير الأوقات المخصصة.

1000 جنيه: المخالفات الجسيمة التي تعرض سلامة الركاب للخطر أو تعطل حركة التشغيل.

حماية الركاب وضمان الانضباط

وأكدت الهيئة أن الهدف من هذه الغرامات هو حماية الركاب وضمان الانضباط داخل القطارات والمحطات، خاصة في عربات السيدات، لتوفير تجربة تنقل أكثر أمانًا وسلاسة لجميع الركاب.