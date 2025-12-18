المستشفيات التعليمية تناقش أحدث المستجدات فى طب وجراحة العيون

احتفلت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بانطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية والذي يكتسب أهمية استثنائية هذا العام لتزامنه مع الاحتفال بمئوية تأسيس المعهد، تحت رعاية معالى الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

ويستمر لمدة يومين، وبحضور الأستاذة الدكتورة نغم عابد نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية والتطبيقية، والأستاذ الدكتور حازم النشار عميد المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، والسادة عمداء المعهد السابقين، ونواب عميد المعهد للشئون الفنية والبحوث، ونخبة من أساتذة طب وجراحة العيون بمصر والعالم العربي.

ويشهد المؤتمر مناقشات علمية مكثفة حول أحدث الأبحاث والتطورات في مجال طب وجراحة العيون، بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين المتخصصين، وتنتقل فعاليات المؤتمر باليوم الثاني إلى مقر المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية بالجيزة، وذلك لاستكمال الجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة.

وصرح الأستاذ الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية يعد أحد أعرق الصروح الطبية في المنطقة، حيث ساهم منذ تأسيسه في مكافحة أمراض العيون وتوفير الرعاية للمواطنين، فضلاً عن كونه مركزاً رائداً للتعليم والبحث العلمي في تخصص الرمد، والهيئة تولى أهمية قصوى لدعم دوره الريادي، وتزامن المؤتمر مع مرور مائة عام على إنشاء المعهد يؤكد التزامنا بتطوير الرعاية الصحية للعيون في مصر من خلال تبادل الخبرات واستخدام أحدث التقنيات العالمي.

أدق المستجدات في تخصص الرمد

وأضاف رئيس الهيئة أن المؤتمر هذا العام يقدم منصة علمية تناقش أدق المستجدات في تخصص الرمد، بينما تتوج فعالياته باحتفالية المئوية تحت رعاية معالي الوزير، فالمئوية هي شهادة على التزام المعهد الدائم بالتميز في خدمة المرضى والأبحاث الرمدية، ونحن نتطلع إلى مئة عام قادمة من الريادة والابتكار في مجال الحفاظ على نعمة البصر.

وأفاد الأستاذ الدكتور حازم النشار، عميد المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، ان المؤتمر يتضمن برنامجا علمياً يحتوي عرضاً شاملاً لأحدث المستجدات والأبحاث في جميع التخصصات الدقيقة لطب وجراحة العيون، وذلك بمشاركة واسعة من أساتذة وخبراء طب العيون من داخل وخارج مصر وتشمل المحاور الرئيسية ما يلي:

• جراحات الجزء الأمامي: تشمل أحدث تقنيات زراعة القرنية وتصحيح الإبصار بتقنية الفيمتو ليزر (Femto-LASIK)

• المياه البيضاء والمياه الزرقاء (الكتاركت والجلوكوما): مناقشة التقنيات الجراحية المتقدمة والعلاجات الدوائية الحديثة

• أمراض وجراحات الشبكية والجسم الزجاجي: التركيز على علاج اعتلال الشبكية السكري والتنكس البقعي (AMD)

• طب وجراحة عيون الأطفال والحول: استعراض أحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج

يتميز المؤتمر بـ نقل حي لعمليات جراحية جديدة بالإضافة إلى عقد ورش عمل وكورسات تدريبية عملية مكثفة للأطباء المشاركين، باستخدام أجهزة المحاكاة المتقدمة التي ينفرد بها المعهد بهدف رفع الكفاءة المهنية وتدريب الأجيال الجديدة على أحدث الممارسات العالمية.