التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر
وفاة أستاذة جامعية بأسيوط في حادث انقلاب سيارة بملوي جنوب المنيا
أستاذ علوم سياسية: الشباب تتصدر المشهد في انتخابات النواب 2025
أزمة إيميلات بين الزمالك وبتروجيت حول صفقة سوبر | تفاصيل
إصابة أمين شرطة وموظف بوعكة صحية في لجان انتخابات الإعادة بالدقهلية
مشهد إنساني.. رجل أمن يساعد مسنة للدخول للإدلاء بصوتها في انتخابات الإعادة بالمنوفية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وفاة أستاذة جامعية بأسيوط في حادث انقلاب سيارة بملوي جنوب المنيا

المنيا
المنيا
ايمان رياض

لقت الدكتورة إيمان محمد حسين خضر، أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بجامعة أسيوط، مصرعها، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق الجيش قبلي مدخل ملوي اتجاه أسيوط.


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي مما أسفر عن مصرع الدكتورة ايمان خضر أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بجامعة أسيوط تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


ونعت مستشفى ملوي العام الفقيدة وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

يذكر أن الدكتور إيمان خضر قد حصلت اعلى جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الطبية، وكرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019م، ضمن تكريم عددا من العلماء من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية الحاصلين على جوائز الدولة.

وكانت الدكتور إيمان خضر قد نشرت 118 بحثا علميا فى دوريات أجنبية، واستخدمت الحث المغناطيسى فى علاج الإعاقة الحركية

المنيا حادث سيارة وفاة

الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
توقيع عقد الشراكة
امين حزب مستقبل وطن الشرقية
طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل
