وفاة أستاذة جامعية بأسيوط في حادث انقلاب سيارة بملوي جنوب المنيا

لقت الدكتورة إيمان محمد حسين خضر، أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بجامعة أسيوط، مصرعها، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق الجيش قبلي مدخل ملوي اتجاه أسيوط.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي مما أسفر عن مصرع الدكتورة ايمان خضر أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بجامعة أسيوط تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



ونعت مستشفى ملوي العام الفقيدة وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

يذكر أن الدكتور إيمان خضر قد حصلت اعلى جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الطبية، وكرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019م، ضمن تكريم عددا من العلماء من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية الحاصلين على جوائز الدولة.

وكانت الدكتور إيمان خضر قد نشرت 118 بحثا علميا فى دوريات أجنبية، واستخدمت الحث المغناطيسى فى علاج الإعاقة الحركية