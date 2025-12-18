قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

المعاهد الأزهرية تناقش مع المنصة اليابانية للبرمجة التعاون بمجالات التعليم والتكنولوجيا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يستقبل وفد المنصة اليابانية للبرمجة لتعزيز سبل التعاون في المجالات التعليمية والتكنولوجية
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يستقبل وفد المنصة اليابانية للبرمجة لتعزيز سبل التعاون في المجالات التعليمية والتكنولوجية
شيماء جمال

استقبل الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الوفد التنفيذي للمنصة اليابانية المتخصصة في التعليم والذكاء الاصطناعي (كيريو)، برئاسة شينيا سايو، مدير المنصة اليابانية، و ميكي ساكاتا، الرئيس التنفيذي، والسيد محمد عبد الفتاح، مدير المنصة في مصر، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات التعليمية والتكنولوجية الحديثة.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بتطوير قدرات الطلاب علميًّا وفكريًّا، والعمل على إعدادهم إعدادًا شاملًا يجمع بين ترسيخ القيم الأزهرية الأصيلة ومواكبة مستجدات العصر، بما يعزز قدرتهم على الإبداع والابتكار والتفاعل الإيجابي مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأكد الشيخ "عبد الغني" حرص الأزهر على دعم خطط التطوير التعليمي، وتعزيز الشراكات الهادفة مع المؤسسات الدولية المتخصصة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية والتكنولوجية، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية داخل المعاهد الأزهرية، مضيفا أن 200 ألف طالب بالصف الأول الثانوي، شاركوا في المنصة موزعين على ما يقرب من 2400 معهد ثانوي أزهري، ومن دخلوا على المنصة وفعلوا حساباتهم 184,626 بنسبة 92.8%.

وأوضح فضيلته أن قطاع المعاهد الأزهرية يولي اهتمامًا كبيرًا بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤهل علميًّا وفكريًّا، وقادر على تمثيل الأزهر الشريف خير تمثيل في مختلف المحافل، مشيرًا إلى أن طلاب الأزهر يمتلكون من القدرات ما يؤهلهم لتحمّل المسؤولية والتميز في شتى المجالات.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن القطاع يعمل على تخريج طالب أزهري متميز يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ومواكب لمتطلبات العصر، مطالبًا بتوفير القدرة على المتابعة المستمرة لأداء الطلاب والمعلهد، للوقوف على مدى استفادتهم الفعلية من البرامج التدريبية، إلى جانب التوسع في البرامج التكنولوجية المتخصصة التي تسهم في صقل مهارات الطلاب في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أعرب وفد المنصة اليابانية عن تقديره لرؤية الأزهر الشريف الثاقبة، وحرصه الكبير على استفادة طلابه ومعلميه من أحدث برامج الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن الأزهر يمثل نموذجًا رائدًا في الجمع بين القيم التعليمية الراسخة والانفتاح على التطور التكنولوجي الحديث.

كما حرص رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على القيام بجولة تفقدية، يرافقه وفد المنصة اليابانية، داخل معهد تاجان الأزهري الخاص؛ وذلك في إطار التعريف ببرامج المنصة التعليمية، والوقوف على مستويات الطلاب، ومدى جاهزيتهم للاستفادة من تطبيقات التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعرّف على متطلباتهم واحتياجاتهم تمهيدًا لتفعيل التعاون المشترك.

وأشاد وفد المنصة اليابانية بالمستوى المتميز لطلاب الأزهر، وما أبدوه من قدرة إبداعية لافتة في التعامل مع منصة البرمجة اليابانية، مؤكدين أن الطلاب تفاعلوا بإيجابية كبيرة، وشاركوا في مناقشات مثمرة حول عدد من الجوانب الفنية والتعليمية الخاصة بالمنصة، وقدموا مقترحات جديدة ومتميزة تعكس وعيهم التكنولوجي وقدرتهم على الابتكار، مؤكدين اهتمامهم بدراسة هذه المقترحات والعمل على محاولة تنفيذها خلال المراحل المقبلة، بما يسهم في تطوير المنصة وتعظيم استفادة طلاب الأزهر منها.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الإمام الأكبر أيمن عبدالغني قطاع المعاهد الأزهرية الأزهر شيخ الأزهر

