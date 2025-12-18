قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: التفاوض مع شركات عالمية لتحلية مياه البحر وإنشاء مصنع بمصر
ترامب يغلق أبواب أمريكا.. حظر شامل على 40 دولة.. فيديو
لسّه في العمر بقــيّة.. مواطن يعود للحياة بعد توقف تام للقلب
الداخلية تكشف تفاصيل تجمع عدد من الناخبين داخل شونة خردة بالمحلة
نورهان تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية.. خاص
الأمطار تهدد بتأجيل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن
كروت دعاية ومبالغ مالية.. ضبط 2 من أنصار مرشح بالمنوفية
قرار مفاجئ من حكم مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو
القاهرة تشهد انتظام التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب
الداخلية تكشف حقيقة إثارة عدد من الأجانب للفوضى بأحد شوارع الإسكندرية
بسبب الأمطار الغزيرة.. تأجيل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب لإشعار آخر
صور تهمس وأضواء تعترف.. تفاصيل أكبر معرض صور للمحمول

أحمد عبد القوى

شهد معرض عالمى لصور المحمول  حضورًا واسعًا منذ افتتاحه، حيث احتشد الزوار في أروقته الواسعة ليعيشوا تجربة بصرية تتجاوز حدود المشاهدة التقليدية. فالحدث لم يكن مجرد عرض لصور ثابتة، بل مساحة تنبض بالحياة، تُروى فيها القصص بالضوء، وتتحول العدسات إلى أصوات تهمس وتكشف وتحتفي بالإنسان في لحظاته المختلفة.

في أحد أجنحة المعرض، برزت صورة لامرأتين ترتديان ملابس تقليدية مطرّزة بتفاصيل غنية. جاء المشهد كتجسيد واعٍ للهوية والتراث، حيث انسجمت الخلفية الزرقاء مع نقوش الأزياء لتمنح العمل عمقًا بصريًا يعيد الاعتبار للجماليات الشعبية ويبرز حضورها المعاصر في لغة الصورة.

أما الطفولة، فقد قدّمت حضورًا طاغيًا في صورتين لاثنين من الصغار قرب طائرة عابرة في السماء. جاءت اللقطات نابضة بالحركة، تجمع بين خفة الجسد الطفولي والاتساع المهيب للسماء، وبين البراءة والدهشة والتساؤل. هذه الصور شكّلت لحظات طائرة بدورها، وكأن الطفلين يتحدّيان الزمن ويتقاطعان مع عالم الكبار دون أن يفقدا روح اللعب.

وفي مقابل السماء، حضرت المياه عبر صورة التُقطت عند الغروب، لشخص يقفز فوق سطح الماء. تزاوج الضوء الذهبي مع الحركة الديناميكية ليمنحا الصورة إحساسًا عاليًا بالحياة. انعكاسات الماء وتكوين القفزة يمنحان المشهد شاعرية خاصة، وكأنه احتفال بلحظةٍ لا تتكرر.

ومن روح الماء إلى وهج النار، جسّد مشهد إطلاق فانوس مضيء لحظة احتفالية تنبض بالدفء. بدت الوجوه الملتفّة حول الفانوس مشرقة بالضوء، وقد امتزج الطقس الاحتفالي مع مشاعر البهجة المرتسمة على الوجوه، ليصنع صورة قادرة على نقل دفء اللحظة إلى عيون كل من يقف أمامها.

وفي عمل آخر حمل طابعًا إنسانيًا هادئًا، ظهرت امرأة خلف زجاج تتناثر عليه قطرات المطر. كانت الصورة أقرب إلى مقطع شعري بصري؛ السكون، نصف الظلال، وملامح الوجه الهادئة خلقت مسافة تأملية عميقة، وكأن المشهد يروي ما بين السطور أكثر مما يعلنه.

أما صورة الشخصين اللذين يركضان داخل ممر المترو، فقد قدّمت مشهدًا سينمائيًا خالصًا. الحركة السريعة، الإضاءة المنعكسة على الأرضية، والممر الطويل الممتد، كلها عناصر صنعت سردًا مفتوحًا على احتمالات كثيرة؛ لحظة هروب، بداية حلم، أو مجرد اندفاع عابر نحو المجهول.

وفي المشاهد الواسعة للمعرض نفسه، ظهر تفاعل الجمهور بوضوح؛ وجوه تتأمل، وأخرى تناقش، وزوار يتحركون بين الأجنحة بفضول كبير. هذا الحضور الكثيف أضفى على المكان طاقة إضافية، مؤكداً نجاح معرض لاوبو العالمية في خلق مساحة تجمع بين الإلهام البصري والتجربة الإنسانية الحية.

بهذه الأعمال المتنوعة، يقدّم معرض لاوبو العالمية تجربة فوتوغرافية ثرية تتنقل بين الثقافة والحركة والذاكرة. وبين صورٍ تهمس وأضواء تعترف، تبقى العدسة هي الراوي الأول لكل ما لم تستطع الكلمات قوله.

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

الجبهة

عاصم الجزار يتفقد غرفة الجبهة الوطنية لمتابعة إعادة لانتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب.. استمرار توافد الناخبين على لجان فاقوس

غزة

برلماني: حقوق الفلسطينيين في خطر ومعاناتهم تتحول إلى صرخة عالمية

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

في بيان قوي| مصر تؤكد على خطوطها الحمراء في السودان.. وتلمح لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لحماية أمنها القومي

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

إيرينا يسري
إيرينا يسري
إيرينا يسري

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

