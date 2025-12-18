قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على رجل وسيدة يوزعان رشاوى فى محيط لجنة انتخابية بالسويس
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
ضبط 8 من سماسرة الانتخابات في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية
رئيس الوزراء: الدفع بـ28 طائرة جديدة لأسطول الطيران المدني في يناير 2026
ديني

شريفة نعمان: الإعلام الواعي شريك أساسي للأسرة في مواجهة تحديات العصر الرقمي

الدكتورة شريفة نعمان العمادي
الدكتورة شريفة نعمان العمادي
محمد صبري عبد الرحيم

شاركت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، في فعاليات المنتدى الثاني للأسرة العربية، الذي نظمه مجلس الأسرة العربية للتنمية، أحد مجالس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك برئاسة الدكتور أشرف عبد العزيز، الأمين العام للاتحاد ورئيس المؤتمر، والدكتورة آمال إبراهيم، رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية.

الإعلام الأسري والتحول الرقمي

وقدّمت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، ورقة عمل متخصصة بعنوان: «الإعلام الأسري والتحول الرقمي: نحو وعي آمن ومستدام»، تناولت خلالها التأثيرات المتسارعة للتحول التكنولوجي على بنية الأسرة العربية، ودور الإعلام الأسري في دعم الوعي المجتمعي وحماية الأطفال والنشء.

وأكدت العمادي، أن معهد الدوحة الدولي للأسرة يعمل على إثراء القاعدة المعرفية المتعلقة بقضايا الأسرة العربية، من خلال دعم السياسات الأسرية القائمة على الأدلة العلمية، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحويل نتائج البحوث إلى سياسات وبرامج عملية قابلة للتنفيذ على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

التغير التكنولوجي والعلامات الأسرية

وأشارت إلى أن التغير التكنولوجي لم يعد مجرد وسيلة مساعدة، بل أصبح عنصرًا مؤثرًا في العلاقات الأسرية وأنماط التنشئة، لافتة إلى نتائج عدد من الدراسات التي أظهرت أن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا يؤثر على الصحة النفسية لنسبة كبيرة من المستخدمين، كما يرتبط بتراجع الأداء الدراسي للأطفال، وضعف التفاعل الأسري، وغياب الرقابة الأبوية الرقمية في كثير من الأحيان.

خطورة الإنترنت على الأطفال

واستعرضت العمادي، نتائج دراسات أجراها المعهد بالتعاون مع جامعات ومراكز بحثية دولية، والتي أكدت أن: أولاً: الوقت الذي يقضيه الأطفال على الإنترنت يؤثر بشكل مباشر على تحصيلهم الدراسي، ثانياً: نسبة ملحوظة من أولياء الأمور لا يتابعون نشاط أبنائهم عبر الإنترنت بشكل منتظم، ثالثاً: الحوار الأسري حول الاستخدام الآمن للتكنولوجيا لا يزال محدودًا في عدد كبير من الأسر العربية.

تعزيز التربية الرقمية

كما شددت على أهمية تعزيز التربية الرقمية، وتفعيل دور الإعلام الأسري في نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، مؤكدة أن الإعلام الواعي يمثل شريكًا أساسيًا للأسرة في مواجهة تحديات العصر الرقمي.

وجاءت مشاركة الدكتورة شريفة نعمان العمادي ضمن سلسلة من الجلسات العلمية والنقاشات المتخصصة التي شهدها المنتدى، والذي أسفر عن إطلاق ميثاق الإعلام الأسري العربي، كوثيقة إرشادية تهدف إلى تنظيم الخطاب الإعلامي المتعلق بالأسرة، وترسيخ القيم الأخلاقية والمهنية، وتعزيز دور الإعلام في دعم الاستقرار الأسري والتنمية المستدامة.

