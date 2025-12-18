قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

لقطة أثارت الجدل.. لماذا بكى إمام عاشور خلال مباراة مصر ونيجيريا؟

أحمد أيمن

تصدرت لقطة بكاء إمام عاشور، لاعب وسط منتخب مصر الأول لكرة القدم ونجم الأهلي، خلال مباراة مصر ونيجيريا، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءلت الجماهير عن سر بكاء اللاعب؟

جدير بالذكر أن لقطة بكاء إمام عاشور جاءت لحظة سماع النشيد الوطني لمنتخب مصر قبل انطلاق مباراة نيجيريا الودية.

وتعد مباراة مصر ونيجيريا البروفة الأخيرة للفراعنة قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025، حيث يقع المنتخب في المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي، وأنجولا وجنوب إفريقيا، ويستهل مشواره في البطولة القارية بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري.

نتيجة مباراة مصر ونيجيريا 

حقق منتخب مصر الفوز على نيجيريا، بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادتهما لبطولة كأس أمم إفريقيا.

تقدم الفراعنة بالهدف الأول في الدقيقة 28 بعد تمريرة رائعة من محمد هاني إلى زيزو الذي أرسل كرة عرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء ليسدد محمود صابر الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع تعادل منتخب نيجيريا عن طريق تصويبة من فرانك أونيكا من ركلة حرة لصالح نيجيريا حاول الشناوي التصدي للكرة لترتطم الكرة بالقائم الأيسر وترتد إلى اوازيم الذي سددها داخل الشباك.

فيما نجح مصطفى محمد في إعادة التقدم لمنتخب مصر بالهدف الثانى في الدقيقة 52 بعد تمريرة من إمام عاشور إلى زيزو ليمررها إلى مصطفى محمد الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

ما سر بكاء إمام عاشور؟

كشف إمام عاشور عن سر بكائه خلال مباراة مصر ونيجيريا عبر ستوري نشرها على حسابه بموقع إنستجرام، قائلا: "الحمد لله الذي شفاني وعافاني ومن علي بنعمة الصحة بعد الابتلاء".

وتابع: "ربنا من عليا بالشفاء بعد فترة غياب وإصابتين ورا بعض.. مرحلة كانت صعبة عليا أوي وكان ممكن مقدرش أرجع ألعب كورة تاني".

وأضاف: "كل دا جه في بالي لحظة السلام الوطني لمنتخب بلدي اللي بفخر إني بمثلها .. ومش مستني أخد لقطة إو إدعاء لإن اللي عدي عليا كان صعب أوي، الحمد لله على نعمه.. واللي عنده عزيمة، دايما بيرجع أقوى".

جدير بالذكر أن مباراة مصر أمام نيجيريا هى التاسعة عشرة التى يقودها العميد حسام حسن مدربا للمنتخب، حيث نجح  فى تحقيق الفوز فى 13 مباراة، وتعادل فى 4 لقاءات، وخسر مباراتين وديتين الأولى أمام كرواتيا والثانية أمام أوزباكستان، وسجل لاعبو المنتخب تحت قيادة حسام حسن 30 هدفا، واستقبلت شباكهم 12 هدفا فقط.

