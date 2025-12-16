قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

هاني رمزي: إمام عاشور يحتاج وقتًا.. ولا تحملوا صلاح فوق طاقته

هاني رمزي
هاني رمزي
إسراء أشرف

أكد هاني رمزي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن إمام عاشور ما زال بحاجة إلى بعض الوقت قبل المشاركة بشكل أساسي في المباريات، خاصة في ظل عودته من الإصابة، مشيرًا إلى أن التدرج في الدفع به سيكون القرار الأنسب فنيًا.

وقال رمزي ، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc":" إن تواجد مهند لاشين في وسط الملعب بجوار مروان عطية يمنح المنتخب توازنًا أفضل مقارنة بالاعتماد على حمدي فتحي، لما يمتلكه لاشين من التزام تكتيكي وقدرة على الربط بين الخطوط.

وتحدث نجم الأهلي السابق عن شخصية المدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أنه ليس مدربًا مغامرًا، ويحسب كل خطوة بعناية، واصفًا إياه بأنه ينتمي إلى مدرسة الكابتن محمود الجوهري، وهي مدرسة تمتاز بالانضباط والحذر، موضحًا أن هذه السمة تُعد ميزة في كثير من الأحيان، لكنها قد تتحول إلى عيب في بعض المباريات التي تتطلب قدرًا أكبر من المجازفة.

وأضاف رمزي أن قوة بطولة كأس الأمم الإفريقية الحقيقية تبدأ من دور ربع النهائي، حيث ترتفع وتيرة المنافسة وتزداد صعوبة المباريات، مشيرًا إلى أنه على الورق يُعد منتخب المغرب أقوى من منتخب مصر، إلا أن كرة القدم لا تعترف إلا بما يحدث داخل الملعب، ومتغيرات المباريات تظل دائمًا مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وفيما يخص محمد صلاح، شدد هاني رمزي على أن نجم ليفربول هو جزء من منظومة جماعية، ولا يجب تحميله ضغوطًا مبالغ فيها أو اعتباره المسؤول الوحيد عن تحقيق البطولات، مؤكدًا أن صلاح، في ظل الظروف التي مر بها مؤخرًا، سيكون أكثر تركيزًا مع المنتخب، بشرط أن يحصل على الدعم الكافي من زملائه داخل الملعب.

واختتم رمزي تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة التي مر بها محمد صلاح مؤخرًا مع المدير الفني لفريقه في ليفربول قد تكون في صالح منتخب مصر، إذ من المتوقع أن تدفعه لتقديم أفضل ما لديه مع الفراعنة، بشرط وجود مساندة جماعية تساعده على الظهور بالشكل الأمثل.

