مدرب الأردن: مواجهة بلدي المغرب في النهائي لها طعم خاص

أعرب المغربي جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، عن سعادته الكبيرة وفخره بما قدمه لاعبو “النشامى” بعد التأهل إلى نهائي كأس العرب 2025، عقب الفوز على المنتخب السعودي بهدف دون رد، في مواجهة نصف النهائي التي أقيمت مساء الاثنين.

السلامي: فخور بالنشامى.. وخططنا بعناية لعبور السعودية إلى نهائي كأس العرب

وأكد السلامي، في تصريحات إعلامية عقب المباراة، أن التأهل جاء نتيجة عمل جماعي وتخطيط دقيق، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني كان على دراية كاملة بأسلوب لعب المنتخب السعودي وما يسعى لتنفيذه داخل الملعب، وهو ما انعكس على التحضير الجيد والتركيز على التفاصيل التكتيكية طوال اللقاء.

وأوضح مدرب الأردن أن المباراة تطلبت درجة عالية من التركيز لتجنب الأخطاء، خاصة في الأوقات الحاسمة، مضيفًا أن اللاعبين قدموا أداءً قتاليًا وروحًا عالية ساهمت في حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وكشف السلامي عن لجوء الجهاز الفني إلى بعض الخطوات التكتيكية لإخفاء خطط الفريق، من بينها وضع ثلاثة لاعبين مصابين على مقاعد البدلاء رغم عدم جاهزيتهم للمشاركة، بهدف عدم منح المنافس أي أفضلية فنية أو معلومات مسبقة.

ووجه السلامي التهنئة لجماهير المنتخب الأردني على دعمها الكبير منذ انطلاق البطولة، مشيدًا بحماسهم ودورهم في تحفيز اللاعبين.

كما قدم التهنئة للمنتخب السعودي ومدربه الفرنسي هيرفي رينارد، قائلًا: “حظ أوفر للأخضر، قدموا مباراة كبيرة، لكن التوفيق لم يحالفهم”.

وتطرق مدرب الأردن إلى علاقته برينارد، مؤكدًا احترامه وتقديره له، ومشيرًا إلى أن المواجهة المقبلة تحمل مشاعر خاصة، كونه سيواجه منتخب بلاده المغرب في النهائي المرتقب.

واختتم السلامي تصريحاته بالتأكيد على أن التركيز سيتجه بالكامل إلى المباراة النهائية، التي ستجمع الأردن بالمغرب يوم الخميس المقبل على ملعب “لوسيل”، معربًا عن أمله في إنهاء البطولة بأفضل صورة ممكنة وتحقيق اللقب التاريخي الأول للنشامى في كأس العرب.