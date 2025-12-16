قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء رفع الحاويات من موقع حادث قطار بضائع بمنطقة السفاينة بطوخ.. صور
ترامب يكشف عدد الدول الراغبة في المشاركة بالقوة الدولية في غزة
محافظ القليوبية: سقوط حاويات قطار البضائع لم تؤثر على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية: لجنة هندسية لفحص سلامة العقارات بموقع حادث قطار طوخ
كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة
زيلنسكي: أوكرانيا لن تعترف بإقليم دونباس كجزء من روسيا
دعوة للاستعداد للحرب.. قلق بريطاني من التعزيزات السريعة للقوات الروسية
16700 جنيه.. تفاصيل زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
بعد الهبوط الأخير .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الآن
انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة
محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ.. صور
سقوط 6 حاويات من قطار بضائع بالقليوبية وتضرر واجهات المنازل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مدرب الأردن: مواجهة بلدي المغرب في النهائي لها طعم خاص

جمال السلامي
جمال السلامي
إسراء أشرف

أعرب المغربي جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، عن سعادته الكبيرة وفخره بما قدمه لاعبو “النشامى” بعد التأهل إلى نهائي كأس العرب 2025، عقب الفوز على المنتخب السعودي بهدف دون رد، في مواجهة نصف النهائي التي أقيمت مساء الاثنين.

السلامي: فخور بالنشامى.. وخططنا بعناية لعبور السعودية إلى نهائي كأس العرب

وأكد السلامي، في تصريحات إعلامية عقب المباراة، أن التأهل جاء نتيجة عمل جماعي وتخطيط دقيق، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني كان على دراية كاملة بأسلوب لعب المنتخب السعودي وما يسعى لتنفيذه داخل الملعب، وهو ما انعكس على التحضير الجيد والتركيز على التفاصيل التكتيكية طوال اللقاء.

وأوضح مدرب الأردن أن المباراة تطلبت درجة عالية من التركيز لتجنب الأخطاء، خاصة في الأوقات الحاسمة، مضيفًا أن اللاعبين قدموا أداءً قتاليًا وروحًا عالية ساهمت في حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وكشف السلامي عن لجوء الجهاز الفني إلى بعض الخطوات التكتيكية لإخفاء خطط الفريق، من بينها وضع ثلاثة لاعبين مصابين على مقاعد البدلاء رغم عدم جاهزيتهم للمشاركة، بهدف عدم منح المنافس أي أفضلية فنية أو معلومات مسبقة.

ووجه السلامي التهنئة لجماهير المنتخب الأردني على دعمها الكبير منذ انطلاق البطولة، مشيدًا بحماسهم ودورهم في تحفيز اللاعبين.

كما قدم التهنئة للمنتخب السعودي ومدربه الفرنسي هيرفي رينارد، قائلًا: “حظ أوفر للأخضر، قدموا مباراة كبيرة، لكن التوفيق لم يحالفهم”.

وتطرق مدرب الأردن إلى علاقته برينارد، مؤكدًا احترامه وتقديره له، ومشيرًا إلى أن المواجهة المقبلة تحمل مشاعر خاصة، كونه سيواجه منتخب بلاده المغرب في النهائي المرتقب.

واختتم السلامي تصريحاته بالتأكيد على أن التركيز سيتجه بالكامل إلى المباراة النهائية، التي ستجمع الأردن بالمغرب يوم الخميس المقبل على ملعب “لوسيل”، معربًا عن أمله في إنهاء البطولة بأفضل صورة ممكنة وتحقيق اللقب التاريخي الأول للنشامى في كأس العرب.

جمال السلامي السلامي مدرب الأردن المغرب الأردن كأس العرب نهائي كأس العرب

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

