بالصور

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
آية التيجي

تعتبر طريقة عمل رول الجلاش بالخضار من الوجبات الخفيفة وهو طبق جانبي على مائدة الغداء أو العشاء، لما يتميز به من مذاق شهي ومكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي وصفة رول الجلاش بالخضار كأحد الأطباق السريعة والاقتصادية التي تناسب ربات البيوت، 

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

مكونات رول الجلاش بالخضار:

لفة جلاش

بصلة صغيرة مفرومة

جزرة مبشورة

كوسة مبشورة

فلفل ألوان مقطع

2 ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة زبدة مذابة

نصف كوب زيت

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة بابريكا

رشة كمون

مكعب مرقة خضار (اختياري)

سمسم أو حبة البركة للتزيين

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار:

ـ يُسخن الزيت في طاسة على النار، ثم يُضاف البصل ويُقلب حتى يذبل.

ـ تُضاف الجزر والكوسة والفلفل الألوان، ويتم تشويح الخضروات جيدًا.

ـ يُتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون، ويمكن إضافة مكعب مرقة الخضار، ثم يُرفع من على النار ويُترك ليبرد.

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

ـ تُفرد ورقتان من الجلاش، وتُدهن بخليط الزبدة والزيت.

ـ يُوضع مقدار من حشو الخضار على طرف الجلاش، ثم يُلف على شكل رول.

ـ تُرص اللفات في صينية مدهونة، ويُدهن الوجه بخليط الزبدة والزيت، ويُرش بالسمسم أو حبة البركة.

ـ تُدخل الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يتحول اللون إلى ذهبي.

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

نصائح لنجاح الوصفة:

ـ يمكن إضافة الجبنة المبشورة أو المشروم للحشو حسب الرغبة.

ـ يُفضل تقديم رول الجلاش بالخضار ساخنًا مع سلطة الزبادي أو الطحينة.

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

