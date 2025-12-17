طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

يُعد التيراميسيو من أشهر الحلويات الإيطالية التي تجمع بين القهوة والكريمة وجبن الماسكربوني في مذاق غني وساحر.

وقدمت الشيف سارة عبد السلام طريقة سهلة وسريعة لتحضير التيراميسيو في المنزل، لتستمتع بعرضه الأنيق وطعمه الفاخر مثل المقاهي الإيطالية، مع خطوات بسيطة تناسب الجميع.

طريقة عمل حلوى التيراميسيو

طريقة عمل حلوى التيراميسيو

مكونات التيراميسيو:

250 جراما جبن ماسكربوني

3 بيضات (مفصولة الصفار عن البياض)

80 جرام سكر

200 مل قشطة خفق

1 ملعقة صغيرة فانيليا

200 جرام بسكويت سافوياردي (Lady Fingers)

150 مل قهوة قوية باردة

كاكاو بودرة للوجه

طريقة عمل حلوى التيراميسيو

طريقة التحضير:

ـ لتحضير الكريمة: اخفقي صفار البيض مع السكر حتى يصبح المزيج كريمي.

ـ أضيفي جبن الماسكربوني والفانيليا واخفقي جيدًا حتى يتجانس الخليط.

ـ في وعاء آخر، اخفقي بياض البيض مع القليل من الملح حتى تتشكل قمم ثابتة، ثم اخلطيها برفق مع خليط الماسكربوني.

ـ أضيفي قشطة الخفق واخلطي بلطف للحصول على كريمة ناعمة وهشة.

طريقة عمل حلوى التيراميسيو

ـ لتحضير الطبقات: غمّسي بسكويت السافوياردي في القهوة الباردة بسرعة حتى لا يطرى كثيرًا.

ـ ضعي طبقة من البسكويت في قاعدة الصينية، ثم أضيفي نصف كمية الكريمة فوقها.

ـ كرري الطبقات مرة ثانية، مع الانتهاء بالكريمة على الوجه.

ـ التقديم: رشي الكاكاو بودرة على الوجه قبل التقديم مباشرة.

ـ يُفضل تبريد التيراميسيو في الثلاجة لمدة 4–6 ساعات أو طوال الليل للحصول على أفضل طعم وقوام.

طريقة عمل حلوى التيراميسيو

نصائح الشيف سارة عبد السلام لتحضير التيراميسيو

ـ استخدمي قهوة إسبريسو قوية لنكهة مميزة.

ـ لا تنقعي البسكويت كثيرًا لتجنب التفكك.

ـ التبريد ضروري لتماسك التيراميسيو والحفاظ على القوام الكريمي.