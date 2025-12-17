قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاعب إيفواري.. إعلامي يكشف بديل صفقة «يزن النعيمات» بالأهلي
قرارات مصيرية| ترامب يلقي خطابًا للشعب الأمريكي.. والبيت الأبيض يكشف أهم محاوره
مهلة محددة .. محافظ دمياط يقرّر عدم تجديد تراخيص مكامير الفحم ونقلها لمجمع أبوجريدة
تشيلسي يحسم بطاقة نصف النهائي بثلاثية أمام كارديف في كأس الرابطة الإنجليزية
ترامب يوسع حظر السفر والقيود ليشمل 20 دولة إضافية | تعرّف عليها
مصير أحمد حمدي من الاستمرار في نادي الزمالك
ناقد رياضي: «المغرب» جاهزة لاستضافة أمم أفريقيا .. و«بلعمري» يقترب من الأهلي|فيديو
برشلونة يفوز على جوادالاخارا بهدفين نظيفين في كأس ملك إسبانيا 2026
انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة
الحالات البسيطة والمتوسطة .. طرق علاج السعال في المنزل
وزير الرياضة يلتقى محمد صلاح ويحفز منتخب مصر قبل أمم إفريقيا بالمغرب
«الغمري»: فيديو «المتحف الكبير» المفبرك بالذكاء الاصطناعي حملة ممنهجة لضرب السياحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أزمة RAM عالمية.. طفرة الذكاء الاصطناعي تهدد هواتف 16 جيجابايت وتجبر الشركات على خفض الذاكرة

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

حذرت منصة Business Today من اقتراب سوق الهواتف الذكية من ما تسميه «RAMageddon»، حيث يتسبب الطلب الهائل على الذاكرة من قطاع الذكاء الاصطناعي في أزمة عالمية قد تهدد هواتف 16 جيجابايت RAM وتعيد إحياء فئة 4 جيجابايت في 2026.​

طفرة الذكاء الاصطناعي تلتهم ذاكرة العالم

كشفت Business Today أن شركات مثل جوجل ومايكروسوفت وOpenAI تستحوذ على كميات ضخمة من شرائح الذاكرة DRAM وHBM لبناء مراكز بيانات مخصصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مع استعدادها لدفع أسعار أعلى مقابل أولوية التوريد.

ويؤدي هذا السلوك إلى دفع قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية – وعلى رأسه الهواتف – إلى مؤخرة الطابور، لتجد الشركات المصنعة نفسها أمام نقص حاد في الذواكر المتاحة لموديلاتها الجديدة.​

نهاية زمن هواتف 16 جيجابايت RAM

تنقل Business Today عن المسرّب الكوري Lanzuk أن العديد من مصنّعي الهواتف يدرسون التوقف عن إطلاق هواتف رائدة بذاكرة 16 جيجابايت ابتداءً من 2026، والتركيز بدلًا من ذلك على سعات 6 و8 و12 جيجابايت فقط. 

وتدعم تقارير من GSMArena وTechTimes هذا الاتجاه، حيث اشار إلى أن هواتف 16 جيجابايت قد تصبح «رفاهية نادرة» بينما يتوقع أن تعود موديلات 4 جيجابايت إلى الواجهة حتى خارج الفئة الدنيا بسبب ضغط التكاليف.​

قفزة 60٪ في أسعار الذاكرة خلال ثلاثة أشهر

تؤكد Business Today أن أسعار شرائح الذاكرة ارتفعت بنحو 60٪ بين سبتمبر ونوفمبر 2025، وفق تصريحات رسمية من مدير iQOO الهند لنشرة Gadgets360، وهو ما يضع هوامش ربح الشركات تحت ضغط غير مسبوق. ونتيجة لذلك، تتجه الشركات إلى مسارين لا ثالث لهما وهما إما رفع أسعار الهواتف بشكل ملحوظ، أو تقليص المواصفات – خصوصًا RAM – للحفاظ على الأسعار في حدود مقبولة للمستهلك.​

رجوع 4 جيجابايت RAM إلى الفئات المتوسطة

يرجح تقرير Business Today أن الاستراتيجية المفضلة في الأسواق الحساسة للسعر ستكون خفض سعة الذاكرة بدل رفع السعر، وهو ما يفسّر عودة الحديث عن هواتف 4 جيجابايت RAM حتى في الفئات المتوسطة. 

وأضافت تسريبات أخرى أن حصة الإصدارات ذات 12 جيجابايت قد تنخفض بأكثر من 40٪ لصالح 6 و8 جيجابايت، ما يعني تراجعًا عامًا في سقف المواصفات المعيارية للهواتف الجديدة العام المقبل.​

تأثير مباشر على أسعار ومواصفات 2026

تربط Business Today بين هذه الأزمة وبين توقعات بارتفاع أسعار الهواتف في 2026، مع تحذير من مؤسسات مثل IDC ووسائل إعلام كبرى من زيادة متوسطة قد تصل إلى 70 دولارًا لكل هاتف في بعض الشرائح. 

ويحذر خبراء تحدثوا لمواقع مثل TechRadar وAndroid Authority من أن «أزمة RAM» قد تجعل مواصفات الهواتف «تسير إلى الوراء»، بحيث يدفع المستهلك أكثر مقابل هاتف بذاكرة أقل مما اعتاد عليه في الأعوام السابقة.​

ماذا يعني ذلك للمستخدمين وشركات الهواتف؟

أشارت Business Today إلى أن هذه التحولات ستجبر الشركات على إعادة التفكير في استراتيجياتها التسويقية، والتركيز على تحسين البرمجيات وإدارة الذاكرة بدلا من الاعتماد على أرقام RAM الكبيرة كأداة تسويق أساسية. 

وبالنسبة للمستخدمين، تنصح التحليلات المستقلة بأن يكون قرار شراء هاتف جديد خلال 2025–2026 أكثر وعيًا بسعة الذاكرة المتاحة ودورة التحديث المتوقعة، لأن الخيارات ذات 12 و16 جيجابايت قد تصبح شحيحة وأكثر تكلفة في الجيل القادم من الهواتف.

الذكاء الاصطناعي ram RAMageddon

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

الزمالك

الزمالك يواجه حرس الحدود وسط غياب نجومه.. والبدلاء على خط المواجهة

نفي

الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية

ترشيحاتنا

محمد صلاح وحسام حسن

فيفا يكشف تفاصيل تصويت محمد صلاح وحسام حسن في جوائز ذا بيست 2025

محمد صلاح

كيف صوّت خماسي ليفربول لمحمد صلاح في جوائز ذا بيست 2025؟

إمام عاشور

تعليق غير متوقع من إعلامي زملكاوي على أداء إمام عاشور أمام نيجيريا

بالصور

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

صينية سردين
صينية سردين
صينية سردين

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

حريق
حريق
حريق

فيديو

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد