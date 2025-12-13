قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات.. الأهلي يواجه الجيش الرواندي
رئيس وزراء تايلاند: سنواصل العمل العسكري ضد كمبوديا حتى لا نشعر بالتهديد
الدوريات الأوروبية وكأس القارات.. مواعيد مباريات اليوم السبت 13-12- 2025
متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟.. العلامة رقم 5 لا يمكن تجاهلها
لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك
أول تعليق من البيت الأبيض حول "صور وألعاب خارجة" عليها صورة ترامب
أركان فؤاد ونادية مصطفي يحتفلان بزفاف كريمتهما بحضور النجوم | صور
هل أصلي سنة الفجر في البيت أم المسجد؟.. كثيرون لا يعرفون
4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب
أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين.. طرق فعالة في التعايش وتقليل التوتر النفسي
سعر الذهب اليوم 13-12-2025
قطع جثـ.ــمانها .. تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة فتاة في منطقة عين شمس
تكنولوجيا وسيارات

بقدرات تصوير فائقة وذكاء اصطناعي ثوري.. هاتف Honor Magic 8 Pro يصل رسميًا إلى أسواق الشرق الأوسط

Honor Magic 8 Pro
Honor Magic 8 Pro
احمد الشريف

أعلنت العلامة التجارية العالمية في مجال التكنولوجيا "HONOR" رسميًا، اليوم، عن وصول أحدث هواتفها الرائدة Honor Magic8 Pro إلى أسواق الشرق الأوسط، وذلك خلال حدث إقليمي ضخم أقيم في دبي، وفقاً لما جاء في البيان الصحفي الصادر عن المكتب الإقليمي للشركة. 

وكشفت الشركة أن الهاتف الجديد يمثل ذروة ما توصلت إليه مختبراتها في مجالات التصوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI Motion Sensing) وتقنيات البطاريات المتقدمة، ليدخل بذلك في منافسة شرسة ومباشرة مع هواتف "سامسونج" و"آبل" للفئة العليا.

التصميم والشاشة: صلابة غير مسبوقة

أوضحت هونر في استعراضها للمواصفات أن الهاتف يأتي مزوداً بشاشة منحنية رباعية الأطراف من نوع LTPO OLED، محمية بطبقة "NanoCrystal Shield" من الجيل الجديد، والتي توفر مقاومة للصدمات تفوق النسخ السابقة بـ 10 أضعاف.

ونقلت التقارير التقنية أن الشاشة تدعم معدل تعتيم PWM فائق التردد لحماية العين، مما يجعله الخيار الأول للمستخدمين الذين يقضون ساعات طويلة أمام الهاتف، مع سطوع يصل إلى أرقام قياسية تضمن الرؤية الواضحة تحت أشعة شمس الخليج المباشرة.

الأداء والعتاد الداخلي 

يعمل الهاتف، بحسب ورقة المواصفات الرسمية، بأحدث معالجات شركة "كوالكوم" (Snapdragon 8 Gen 5 المتوقع لعام 2025)، والذي يوفر أداءً استثنائياً في معالجة البيانات والرسوميات، مدعوماً بذاكرة عشوائية (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت. 

وأكدت الشركة أن واجهة التشغيل الجديدة MagicOS 9.0 المبنية على أندرويد، تدمج خصائص الذكاء الاصطناعي التوليدي في صلب النظام، مما يسمح للمستخدمين بتنفيذ مهام معقدة عبر الأوامر الصوتية وفهم نوايا المستخدم (Intent-based UI).

ثورة التصوير: نظام Falcon Camera

ركزت هونر خلال الحدث بشكل مكثف على منظومة الكاميرات الخلفية، حيث زودت الهاتف بمستشعر رئيسي ضخم متغير الفتحة، وكاميرا "بيريسكوب" (Telephoto) بدقة 200 ميجابكسل تدعم التقريب البصري والرقمي بجودة غير مسبوقة. 

وصرح مسؤولو الشركة أن تقنية "AI Motion Sensing Capture" قد تم تحسينها لالتقاط اللحظات الرياضية والحركية السريعة بوضوح تام دون أي تشويش، وهي الميزة التي تراهن عليها الشركة لجذب صناع المحتوى في المنطقة العربية.

البطارية والشحن 

كشفت البيانات التقنية أن الهاتف يضم الجيل الثاني من بطاريات "السيليكون كاربون" بسعة ضخمة (تتجاوز 5600 مللي أمبير)، في هيكل نحيف للغاية. 

وتدعم هذه البطارية الشحن السريع السلكي واللاسلكي بقدرات تتيح شحن الهاتف بالكامل في وقت قياسي، لضمان استمرارية العمل طوال اليوم الشاق.

الخلاصة والتوفر

يأتي إطلاق Honor Magic8 Pro ليؤكد التزام الشركة بالاستثمار في سوق الشرق الأوسط كأحد أهم أسواقها الاستراتيجية. 

ومن المقرر أن تبدأ مرحلة الطلب المسبق بداية من الأسبوع المقبل في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، مع توفر باقات هدايا حصرية للمشترين الأوائل تشمل ساعات ذكية وسماعات لاسلكية.

