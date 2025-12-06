قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح بديلا.. تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
سقوط كراكة أثناء أعمال التطهير بترعة الإسماعيلية ونجاة السائق
قبل انهيار النظام.. تسريبات الأسد و لونا الشبل تكشف نظرته للسوريين والجيش
الضرائب تلزم الممولين من مزاولي نشاط التعليم الإلكتروني بالتسجيل خلال هذه المدة
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يبدأ جولته في الأردن ويشارك في ندوة "الكنيسة بين وحدة الإيمان والتأثير المجتمعي"
الإصابات التنفسية دور برد ولا فيروس جديد.. الصحة تحسم الجدل وتكشف الحقائق كاملة
تشكيل منتخب مصر لمواجهة الإمارات في بطولة كأس العرب
هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيب
تزايد التوتر بين طوكيو وبكين.. مناورات صينية بطائرات مقاتلة قرب جزيرة أوكيناوا اليابانية
حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار
دوللي شاهين تكشف عن سر جمالها في ندوة صدي البلد | فيديو
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى
هونر تطلق هاتفا ببطارية ضخمة تقلب موازين الهواتف الذكية

Honor X70
Honor X70
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة هونر لإطلاق هاتفها القادم الذي يركز على الأداء Honor X80، الذي حصل مؤخرا على شهادة الجودة الصينية CQC، مما يشير إلى أن موعد إطلاقه الرسمي ليس بعيدا، ومن أبرز التفاصيل التي كشفت عنها الشهادة هي حجم البطارية الضخم الذي سيحتويه الجهاز.

بطارية ضخمة بقدرة 10000 م.أمبير

وفقا لقاعدة بيانات CQC، تم اعتماد الهاتف تحت رقم الشهادة 2025010915830460، حيث تكشف الوثائق أن Honor X80 سيأتي ببطارية ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير، وهو ترقية كبيرة مقارنة ببطارية Honor X70 التي كانت بحجم 8300 مللي أمبير، والتي كانت قد اكتسبت سمعة قوية بسبب قدرتها على توفير أكثر من يوم كامل من الاستخدام.

مع هذه الزيادة الكبيرة في السعة، يبدو أن هونر X80 سيكون واحدا من أطول الهواتف عمرا في فئته، وهو جهاز مخصص لأولئك الذين يعانون من قلق البطارية أو يقضون ساعات طويلة في اللعب، البث المباشر، أو البقاء متصلين أثناء التنقل.

دعم 5G وتحسينات للأداء

تؤكد الشهادة أيضا دعم 5G للهاتف، وهو أمر غير مفاجئ في هذه المرحلة ولكنه يضيف نقطة مهمة إلى المواصفات التقنية للجهاز. 

أما بالنسبة للمكونات الأخرى مثل المعالج وخصائص الشاشة، فلا تزال التفاصيل غير مؤكدة حتى الآن، ومع ذلك، تشير التقارير السابقة إلى أن Honor X80 قد يقدم أداء محسنا وربما بعض التحسينات التي تركز على اللاعبين على الهواتف المحمولة، وهو توجه استمرت هونر في دفعه ضمن فئة الهواتف المتوسطة.

التوجه نحو أجهزة ذات عمر بطارية طويل

حقق هاتف Honor X70 نجاحا كبيرا بفضل متانته وعمر البطارية اللافت، مما ساعده في تحقيق مبيعات مبكرة رائعة بعد إطلاقه. 

ومع تقدم هونر X80 إلى مستويات أعلى، يبدو أن هونر واثقة من الاستثمار في أجهزة طويلة العمر لا تحتاج إلى شحن خلال اليوم.

نظرا لأن الشهادات عادة ما تأتي قبل الإعلان الرسمي بفترة قصيرة، قد لا نضطر للانتظار طويلا قبل أن نرى Honor X80 يتم الكشف عنه بالكامل، وبالنسبة للمشترين الذين يبحثون عن هاتف طويل العمر في البطارية، فإن هذا الجهاز قد يكون من الخيارات الواعدة التي تستحق الشراء.

Honor X80 بطارية ضخمة هونر هونر X80

