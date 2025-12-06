هونر تطلق هاتفا ببطارية ضخمة تقلب موازين الهواتف الذكية

تستعد شركة هونر لإطلاق هاتفها القادم الذي يركز على الأداء Honor X80، الذي حصل مؤخرا على شهادة الجودة الصينية CQC، مما يشير إلى أن موعد إطلاقه الرسمي ليس بعيدا، ومن أبرز التفاصيل التي كشفت عنها الشهادة هي حجم البطارية الضخم الذي سيحتويه الجهاز.

بطارية ضخمة بقدرة 10000 م.أمبير

وفقا لقاعدة بيانات CQC، تم اعتماد الهاتف تحت رقم الشهادة 2025010915830460، حيث تكشف الوثائق أن Honor X80 سيأتي ببطارية ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير، وهو ترقية كبيرة مقارنة ببطارية Honor X70 التي كانت بحجم 8300 مللي أمبير، والتي كانت قد اكتسبت سمعة قوية بسبب قدرتها على توفير أكثر من يوم كامل من الاستخدام.

مع هذه الزيادة الكبيرة في السعة، يبدو أن هونر X80 سيكون واحدا من أطول الهواتف عمرا في فئته، وهو جهاز مخصص لأولئك الذين يعانون من قلق البطارية أو يقضون ساعات طويلة في اللعب، البث المباشر، أو البقاء متصلين أثناء التنقل.

دعم 5G وتحسينات للأداء

تؤكد الشهادة أيضا دعم 5G للهاتف، وهو أمر غير مفاجئ في هذه المرحلة ولكنه يضيف نقطة مهمة إلى المواصفات التقنية للجهاز.

أما بالنسبة للمكونات الأخرى مثل المعالج وخصائص الشاشة، فلا تزال التفاصيل غير مؤكدة حتى الآن، ومع ذلك، تشير التقارير السابقة إلى أن Honor X80 قد يقدم أداء محسنا وربما بعض التحسينات التي تركز على اللاعبين على الهواتف المحمولة، وهو توجه استمرت هونر في دفعه ضمن فئة الهواتف المتوسطة.

التوجه نحو أجهزة ذات عمر بطارية طويل

حقق هاتف Honor X70 نجاحا كبيرا بفضل متانته وعمر البطارية اللافت، مما ساعده في تحقيق مبيعات مبكرة رائعة بعد إطلاقه.

ومع تقدم هونر X80 إلى مستويات أعلى، يبدو أن هونر واثقة من الاستثمار في أجهزة طويلة العمر لا تحتاج إلى شحن خلال اليوم.

نظرا لأن الشهادات عادة ما تأتي قبل الإعلان الرسمي بفترة قصيرة، قد لا نضطر للانتظار طويلا قبل أن نرى Honor X80 يتم الكشف عنه بالكامل، وبالنسبة للمشترين الذين يبحثون عن هاتف طويل العمر في البطارية، فإن هذا الجهاز قد يكون من الخيارات الواعدة التي تستحق الشراء.