انطلاق الانتخابات في الـ30 دائرة الملغاة.. 500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت
الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة
140مليون دولار.. الوزراء يستعرض أبرز متطلبات النجاح في إنشاء مراكز البيانات العملاقة
استقالة سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة.. فما الأسباب؟
بدء التشغيل الرسمي لأول قسم حضّانات ووحدة عناية حديثي الولادة (NICU) بالقنطرة شرق
كاتب: الرئيس السيسي وجه بضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وانعكاس إرادة الناخبين
غسلت 50 مليون جنيه.. القبض على سيدة بتهمة الإتجار فى العملة
افتتاح المجمع الخدمي بمساكن روضة السودان أحد المشروعات الحضارية بالجيزة
فيديوهات وأرباح قادتهم للسجن.. أم سجدة تلحق بهدير عبدالرزاق وسوزي بسبب التيك توك
أول رد فعل من حسام حسن بعد خروج منتخب حلمى طولان من كأس العرب
أشتروا سيارات وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 160 مليون جنيه
القبض على عصابة تستغل 18 طفلا في أعمال التسول بالقاهرة
انتخاب مصر للمرة الثانية رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة

نائب وزير السياحة والآثار
نائب وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، ورئيس الوفد المصري، نيابة عن شريف فتحي، في اجتماع الدورة الـ 36 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزراي العربي للسياحة وفي اجتماع الدورة الـ 28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة اللذين استضافتهما جمهورية العراق على مدار يومي 8 و 9 ديسمبر الجاري بمدينة بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025.

انتخاب مصر رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة

وتناولت هذه الاجتماعات مناقشة عدد من الملفات الهامة والتي من بينها دعم الاقتصاد الفلسطيني، وملف التحول الرقمي في السياحة العربية، وملف الابتكار السياحي والسياحة الذكية، وكذلك ملف تنمية المنتجات السياحية الجديدة وفي مقدمتها السياحة الصحية، بالإضافة إلى تطوير منتج سياحي إقليمي مشترك، وتعزيز السياحة الميسرة، وتطوير الإحصاءات السياحية.

حضر اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة من الجانب المصري السفير أحمد سمير سفير مصر لدى العراق، وأعضاء الوفد المصري من وزارة السياحة والآثار .

وخلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة، ألقت نائب الوزير ورئيس الوفد المصري كلمة جمهورية مصر العربية التي استهلتها بتقديم التهنئة لجمهورية العراق على اختيار مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، مؤكدة على أهمية وعراقة مدينة بغداد، واصفة إياها بمدينة الحضارة والمعرفة والإبداع. كما توجهت بخالص الشكر والتقدير للجانب العراقي على الحفاوة وكرم الاستقبال، مشيدة بحسن التنظيم.

كما أكدت، أن اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الروابط السياحية بين الدول العربية، ولترسيخ التعاون المشترك من أجل تنمية قطاع السياحة باعتباره قطاعًا حيويًا تتقاطع عنده أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الأبعاد الثقافية وكذا البيئية.

وأشارت نائب الوزير إلى أن العمل على تنمية السياحة العربية البينية وجذب مزيد من السياحة العالمية إلى المنطقة العربية هو هدف مشترك يجمع كافة الدول العربية، ويشكّل أساسًا لتعظيم الاستفادة من المقومات الفريدة والمتنوعة التي تزخر بها البلدان العربية، لافتة إلى أن العمل العربي المشترك هو السبيل لصياغة مستقبل سياحي عربي تنافسي ومستدام، بما يساعد على تحقيق طموحات الشعوب العربية.

وخلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة تم إعادة انتخاب مصر للمرة الثانية على التوالي رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة لدورة ديسمبر 2025- ديسمبر 2027.

مصر السياحة سياحة وزراء السياحة العرب وزارة السياحة والآثار

