انتخاب مصر للمرة الثانية رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة

شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، ورئيس الوفد المصري، نيابة عن شريف فتحي، في اجتماع الدورة الـ 36 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزراي العربي للسياحة وفي اجتماع الدورة الـ 28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة اللذين استضافتهما جمهورية العراق على مدار يومي 8 و 9 ديسمبر الجاري بمدينة بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025.

انتخاب مصر رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة

وتناولت هذه الاجتماعات مناقشة عدد من الملفات الهامة والتي من بينها دعم الاقتصاد الفلسطيني، وملف التحول الرقمي في السياحة العربية، وملف الابتكار السياحي والسياحة الذكية، وكذلك ملف تنمية المنتجات السياحية الجديدة وفي مقدمتها السياحة الصحية، بالإضافة إلى تطوير منتج سياحي إقليمي مشترك، وتعزيز السياحة الميسرة، وتطوير الإحصاءات السياحية.

حضر اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة من الجانب المصري السفير أحمد سمير سفير مصر لدى العراق، وأعضاء الوفد المصري من وزارة السياحة والآثار .

وخلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة، ألقت نائب الوزير ورئيس الوفد المصري كلمة جمهورية مصر العربية التي استهلتها بتقديم التهنئة لجمهورية العراق على اختيار مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، مؤكدة على أهمية وعراقة مدينة بغداد، واصفة إياها بمدينة الحضارة والمعرفة والإبداع. كما توجهت بخالص الشكر والتقدير للجانب العراقي على الحفاوة وكرم الاستقبال، مشيدة بحسن التنظيم.

كما أكدت، أن اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الروابط السياحية بين الدول العربية، ولترسيخ التعاون المشترك من أجل تنمية قطاع السياحة باعتباره قطاعًا حيويًا تتقاطع عنده أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الأبعاد الثقافية وكذا البيئية.

وأشارت نائب الوزير إلى أن العمل على تنمية السياحة العربية البينية وجذب مزيد من السياحة العالمية إلى المنطقة العربية هو هدف مشترك يجمع كافة الدول العربية، ويشكّل أساسًا لتعظيم الاستفادة من المقومات الفريدة والمتنوعة التي تزخر بها البلدان العربية، لافتة إلى أن العمل العربي المشترك هو السبيل لصياغة مستقبل سياحي عربي تنافسي ومستدام، بما يساعد على تحقيق طموحات الشعوب العربية.

وخلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة تم إعادة انتخاب مصر للمرة الثانية على التوالي رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة لدورة ديسمبر 2025- ديسمبر 2027.