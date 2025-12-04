قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير السياحة والآثار يبحث مع اتحاد الرحلات الامريكي تعزيز التعاون

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

عقد، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار لقاءً مهنياً مع تيري ديل الرئيس التنفيذي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA)؛ وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والاتحاد لزيادة التدفقات السياحية الوافدة من السوق الأمريكي إلى المقصد السياحي المصري.

وزير السياحة والآثار يلتقي مع رئيس اتحاد الرحلات الأمريكي 

يأتي هذا اللقاء خلال زيارة السيد الوزير الحالية للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في حضور فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد والذي يُعقد خلال الفترة من 2 وحتى 6 ديسمبر الجاري بولاية ميريلاند.

وخلال اللقاء، أشار شريف فتحي إلى ما تتمتع به مصر من ثراء وتنوع لا مثيل له في المقومات والمنتجات والأنماط السياحية التي تناسب كافة أعمار وأذواق واهتمامات مختلف الفئات من السائحين، مؤكداً على أهمية الترويج بصورة أكبر لهذا التنوع الفريد داخل الولايات المتحدة الأمريكية لتعريف الشعب الأمريكي به، مستعرضاً المنتجات والتجارب السياحية المتنوعة والفريدة في مصر.

كما أوضح المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مصر تحرص منذ عام 2019 على المشاركة المستمرة في مؤتمر USTOA، وذلك في إطار اهتمامها بتعزيز التعاون مع الاتحاد ومنظمي الرحلات وشركات السياحة الأمريكية للترويج للمقصد المصري بالسوق الأمريكي بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة منه.

ومن جانبه، أكد تيري ديل على أن التواصل والتعاون المستمر بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والاتحاد وحضور مصر بشكل دائم في المؤتمر السنوي للاتحاد يعزز الثقة والمصداقية لدى منظمي الرحلات بالولايات المتحدة الأمريكية بالمقصد السياحي المصري.

كما أكد على أن مصر تعد إحدى أهم الوجهات السياحية لدى منظمي الرحلات الأمريكيين الذين يؤكدون على أن زيادة الطلب السياحي على زيارة المقصد المصري خلال العام المقبل هو الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى تطلع منظمو الرحلات الأمريكان إلى توسيع حجم أعمالهم في مصر، كما أعرب عن رغبتهم في عقد مؤتمر ( USTOA) الخارجي القادم في مصر.

وفي هذا الصدد، أعرب السيد الوزير عن ترحيبه بذلك، مؤكداً على استعداد الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في تقديم التسهيلات والدعم اللازم لاستضافة هذا الحدث.

وقد حضر اللقاء الأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيد أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والسيد وائل منصور مدير وحدة أمريكا الشمالية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
 

وزير السياحة والآثار الاتحاد الأمريكي للرحلات السياحة سياحة وزارة السياحة والآثار

