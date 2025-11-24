وزير السياحة والآثار يدلي بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2025

أدلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥، في مرحلتها الثانية، التي تجري داخل مصر يومي ٢٤ و ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥.

وتم الإدلاء في لجنة بمدرسة سيزانبراوي بالتجمع ، وذلك مع بداية فتح باب التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل مصر، والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، على مدار يومين متتاليين، وسط متابعة واسعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية لضمان النزاهة والشفافية.

13 محافظة تشارك في المرحلة الثانية

تشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، 13 محافظة هي:

القاهرة – القليوبية – الدقهلية – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – الشرقية – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء.

قرابة 35 مليون ناخب و73 دائرة انتخابية

ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليون ناخب موزعين على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية.

ويتنافس في النظام الفردي 1316 مرشحًا على 141 مقعدًا، إلى جانب قائمة انتخابية واحدة على قطاع القوائم.

ويتولى مستشارو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية رئاسة لجان الاقتراع الفرعية بمختلف المحافظات، حيث تبدأ عملية التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً على مدار يومي الاقتراع.

تشديدات على ضوابط الدعاية والصمت الانتخابي

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة التزام المرشحين والأحزاب بضوابط الدعاية الصادرة عنها، وفي مقدمتها الالتزام بفترة الصمت الدعائي، ومنع أي ممارسات تهدف للتأثير على إرادة الناخبين أمام اللجان.



وحذّرت الهيئة من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي خروقات، والتي قد تصل إلى إبطال نتائج اللجنة الفرعية التي تشهد مخالفات جسيمة.

تيسيرات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات عددًا من التسهيلات لضمان المشاركة الواسعة، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، منها تخصيص معظم اللجان الفرعية بالطوابق الأرضية وتوفير لوحات إرشادية مزودة بـQR Code للحصول على تعليمات التصويت ومواد توعوية توضح خطوات الاقتراع بشكل مبسط.

بطاقات اقتراع بلغة الإشارة وبطريقة برايل



دعمت الهيئة بطاقة الاقتراع بنسخة مكتوبة بالأبجدية الإشارية لذوي الإعاقة السمعية، وأخرى بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، متضمنة إرشادات واضحة حول آليات التصويت وعدد المقاعد المطلوب اختيارها بكل دائرة، لضمان عدم إبطال الصوت الانتخابي.



متابعة دولية ومحلية للعملية الانتخابية

تجري الانتخابات وسط متابعة من بعثات عدد من المنظمات الدولية، من أبرزها:

جامعة الدول العربية – الاتحاد الأفريقي – منظمة التعاون الإسلامي – المنظمة العربية للإدارات الانتخابية – الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، بما يعزز الشفافية والثقة في سير العملية الانتخابية.