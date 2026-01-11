قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا
آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي
بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا
بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين
عبد الصادق يهنئ 4 أساتذة بجامعة القاهرة لتعيينهم في البرلمان: خبرات علمية متميزة
طمعوا في الحلق.. مديرية أمن سوهاج تكشف لغز اختفاء مُسنة وتضبط المتهمتين بقتلها
مصر للطيران تنقل مكتب الخارجية إلى العاصمة الجديدة
زد يتقدم على الزمالك في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تفاصيل جديدة تكشف تسجيلات مصور هجوم براون واغتيال أستاذ معهد التكنولوجيا ماساتشوستس

تفاصيل الفيديوهات التي تركها مطلق النار بجامعة براون تكشف تخطيطه المسبق وصمت حول دوافعه الحقيقية
تفاصيل الفيديوهات التي تركها مطلق النار بجامعة براون تكشف تخطيطه المسبق وصمت حول دوافعه الحقيقية
ملك ريان

أصدرت السلطات الأميركية تفاصيل جديدة بشأن مقاطع فيديو تركها المشتبه به في حادثة إطلاق النار بجامعة براون، التي ارتبطت أيضاً بمقتل أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بعدما عثر المحققون على جهاز إلكتروني داخل منشأة تخزين في مدينة سالم بولاية نيوهامشير يحتوي على أربعة تسجيلات قصيرة صُورت عقب تنفيذ الهجومين.

عثرت التحقيقات على التسجيلات وقامت السلطات بترجمتها من اللغة البرتغالية إلى الإنجليزية، قبل أن ينشر مكتب الادعاء العام في ماساتشوستس نصوصها، في خطوة وفرت نظرة مباشرة على أفكار وسلوك المشتبه به، رغم عدم تقديمها تفسيراً حاسماً لأسباب الهجوم.

تفاصيل التخطيط الطويل للهجوم على جامعة براون

اعترف المشتبه به في التسجيلات بأنه خطط للهجوم على جامعة براون على مدار سنوات عدة، موضحاً أنه فكر في تنفيذه لأكثر من ستة فصول دراسية قبل أن يتخذ قراره النهائي في ديسمبر 2025، من دون أن يوضح دوافع استهداف الطلاب أو أسباب قتله الأستاذ نونو لورييرو داخل منزله في بروكلين بعد يومين.

أظهرت المقاطع أن المشتبه به لم يبد أي ندم أو اعتذار عن أفعاله، مؤكداً أنه لم يسع إلى الشهرة أو تخليد اسمه، كما نفى معاناته من أي مرض نفسي أو وجود دوافع سياسية أو دينية وراء الهجوم، ودحض مزاعم ترديده عبارات دينية أثناء إطلاق النار.

كشفت التسجيلات كذلك تفاصيل إصابته في عينه خلال الهجوم، وتطرقه إلى مواقف سابقة ساهمت في كشف هويته لاحقاً، من بينها مواجهة مع أحد الشهود قبل ساعات من التنفيذ، وهو ما ساعد السلطات على تتبعه عبر تسجيلات الكاميرات وحركة سياراته المستأجرة.

أكدت التحقيقات أن هذه الفيديوهات تشكل اعترافاً غير مباشر بالهجومين، لكنها لا تحسم مسألة الدافع الحقيقي، في وقت تواصل فيه السلطات مساعيها لفهم أبعاد الحادث وتأثيره على المجتمع الأكاديمي بعد مقتل الطالبين إيلا كوك ومحمد عبدالعزيز وإصابة تسعة آخرين في جامعة براون، إضافة إلى وفاة أستاذ الفيزياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

جامعة براون الحقيقة الفيديوهات تفاصيل النار

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

أرشيفية

مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل

الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي

مفتي الجمهورية يهنئ الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي بتعيينها عضوًا بمجلس النواب

الدكتور عمرو الورداني

وزير الأوقاف يهنئ الدكتور عمرو الورداني لتعيينه عضوًا بمجلس النواب

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: العالم أحوج ما يكون إلى خطاب منير يحفز البناء وحُسن التعايش وحفظ الأوطان

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

