ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

تمكنت سيدة أمريكية تدعي «كام» من خسارة نحو 86 كيلوغرامًا من وزنها، بعد أن اعتمدت على عادة يومية ثابتة تمثلت في التدوين المنتظم، الذي استخدمته كوسيلة للمحاسبة الذاتية وتعزيز الالتزام والاستمرارية في رحلتها نحو فقدان الوزن.

وشاركت «كام» تجربتها عبر حسابها على منصة «إكس»، حيث نشرت صورتين لاقتَا تفاعل واسع؛ الأولى لصفحة من مفكرتها تضم صورها قبل فقدان الوزن مرفقة بعبارة «تذكري لماذا بدأتي»، في حين أظهرت الصورة الثانية شكلها الحالي، وقد بدت أكثر رشاقة وثقة بالنفس.

