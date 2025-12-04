ليس إنتر ميامي.. من هو النادي الأمريكي الأقرب للتعاقد مع محمد صلاح؟

يعيش النجم محمد صلاح، نجم ليفربول، واحدا من أكثر مواسمه تراجعا منذ انضمامه إلى الفريق الإنجليزي، إذ اكتفى بتسجيل 5 أهداف وصناعة 3 في 18 مباراة فقط، وهو معدل أقل بكثير من مستوياته المعتادة.

وفي الوقت الذي ارتبط فيه اسمه لسنوات بالانتقال إلى الدوري السعودي، عادت بقوة فكرة خوضه تجربة جديدة في الدوري الأمريكي لكرة القدم، الوجهة المفضلة لعدد من النجوم في مرحلة ما بعد القمة.

توم بوغرت يكشف سان دييغو الأقرب لصلاح

في تطور لافت، كشف الصحفي الأمريكي البارز توم بوغرت أن نادي سان دييغو هو الأقرب لضم محمد صلاح إذا قرر اللاعب خوض تجربة الـ MLS الموسم المقبل، خاصة أن عقده مع ليفربول سيدخل عامه الأخير في الصيف القادم.

وقال بوغرت عبر قناته على يوتيوب: "إذا انضم محمد صلاح إلى الدوري الأمريكي، فأنا واثق للغاية أن سان دييغو ستكون وجهته."

وأوضح الصحفي الأمريكي :"لا أرى سيناريو تتفوق فيه أندية مثل شيكاغو أو إنتر ميامي أو لوس أنجلوس إف سي على سان دييغو، سواء من ناحية الحافز أو الاستثمار المالي."

كما أكد أن العروض السعودية ستظل الأكبر من حيث القيمة المادية، لكن إن كانت وجهة صلاح هي الولايات المتحدة، فإن سان دييغو هو الخيار الأكثر واقعية.

وختم حديثه قائلاً: "محمد صلاح إلى سان دييغو… عنوان لم أتخيل أن أتناوله، لكن سيكون من المثير رؤيته هناك."

ويعد نادي سان دييغو أحد الأندية الصاعدة في الدوري الأمريكي، ويمتلكه رجل الأعمال المصري المعروف محمد منصور، وقد قدم الفريق موسمًا جيدًا في البطولة.

توتر في ليفربول تحذيرات من رحيل وشيك

في سياق متصل، تلقى ليفربول تحذيرات بشأن احتمال رحيل صلاح خلال ميركاتو يناير، بعدما وصلت العلاقة بين الطرفين إلى ما وصفه محللون بـ"النقطة الحرجة".

وأطلق هذه التحذيرات لاعب ليفربول السابق جيمي ريدناب عقب استبعاد صلاح من التشكيلة الأساسية للمباراة الثانية على التوالي أمام سندرلاند مساء الأربعاء، قبل أن يشارك كبديل في الشوط الثاني دون أن ينجح في منع التعادل 1-1.

وقال ريدناب إنه سيكون "مندهشًا" إذا استمر صلاح مع ليفربول حتى نهاية عقده في 2027، ملمحًا إلى إمكانية رحيله في الشتاء.

تراجع الأداء يزيد الضغوط على سلوت

ورغم أن صلاح كان أحد الأعمدة الرئيسية في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي بإحرازه 29 هدفا وصناعته 18 أخرى في 38 مباراة، فإن مستواه هذا الموسم شهد تراجعا ملحوظا، شأنه شأن العديد من زملائه، ما زاد الضغط على المدير الفني الهولندي آرني سلوت في ظل سلسلة متذبذبة من النتائج.