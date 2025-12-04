قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ كفر الشيخ يستقبل مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية.. صور
محللة سياسية: الخروقات بانتخابات النواب للمرحلة الثانية أقل من الأولى
طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة
حماس: نواصل التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وسلمنا جثمان أحد المحتجزين أمس
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
أصل الحكاية

ليس إنتر ميامي.. من هو النادي الأمريكي الأقرب للتعاقد مع محمد صلاح؟

أمينة الدسوقي

يعيش النجم محمد صلاح، نجم ليفربول، واحدا من أكثر مواسمه تراجعا منذ انضمامه إلى الفريق الإنجليزي، إذ اكتفى بتسجيل 5 أهداف وصناعة 3 في 18 مباراة فقط، وهو معدل أقل بكثير من مستوياته المعتادة. 

وفي الوقت الذي ارتبط فيه اسمه لسنوات بالانتقال إلى الدوري السعودي، عادت بقوة فكرة خوضه تجربة جديدة في الدوري الأمريكي لكرة القدم، الوجهة المفضلة لعدد من النجوم في مرحلة ما بعد القمة.

توم بوغرت يكشف سان دييغو الأقرب لصلاح

في تطور لافت، كشف الصحفي الأمريكي البارز توم بوغرت أن نادي سان دييغو هو الأقرب لضم محمد صلاح إذا قرر اللاعب خوض تجربة الـ MLS الموسم المقبل، خاصة أن عقده مع ليفربول سيدخل عامه الأخير في الصيف القادم.

وقال بوغرت عبر قناته على يوتيوب: "إذا انضم محمد صلاح إلى الدوري الأمريكي، فأنا واثق للغاية أن سان دييغو ستكون وجهته."

وأوضح الصحفي الأمريكي :"لا أرى سيناريو تتفوق فيه أندية مثل شيكاغو أو إنتر ميامي أو لوس أنجلوس إف سي على سان دييغو، سواء من ناحية الحافز أو الاستثمار المالي."

كما أكد أن العروض السعودية ستظل الأكبر من حيث القيمة المادية، لكن إن كانت وجهة صلاح هي الولايات المتحدة، فإن سان دييغو هو الخيار الأكثر واقعية.

وختم حديثه قائلاً: "محمد صلاح إلى سان دييغو… عنوان لم أتخيل أن أتناوله، لكن سيكون من المثير رؤيته هناك."

ويعد نادي سان دييغو أحد الأندية الصاعدة في الدوري الأمريكي، ويمتلكه رجل الأعمال المصري المعروف محمد منصور، وقد قدم الفريق موسمًا جيدًا في البطولة.

توتر في ليفربول تحذيرات من رحيل وشيك

في سياق متصل، تلقى ليفربول تحذيرات بشأن احتمال رحيل صلاح خلال ميركاتو يناير، بعدما وصلت العلاقة بين الطرفين إلى ما وصفه محللون بـ"النقطة الحرجة".

وأطلق هذه التحذيرات لاعب ليفربول السابق جيمي ريدناب عقب استبعاد صلاح من التشكيلة الأساسية للمباراة الثانية على التوالي أمام سندرلاند مساء الأربعاء، قبل أن يشارك كبديل في الشوط الثاني دون أن ينجح في منع التعادل 1-1.

وقال ريدناب إنه سيكون "مندهشًا" إذا استمر صلاح مع ليفربول حتى نهاية عقده في 2027، ملمحًا إلى إمكانية رحيله في الشتاء.

تراجع الأداء يزيد الضغوط على سلوت

ورغم أن صلاح كان أحد الأعمدة الرئيسية في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي بإحرازه 29 هدفا وصناعته 18 أخرى في 38 مباراة، فإن مستواه هذا الموسم شهد تراجعا ملحوظا، شأنه شأن العديد من زملائه، ما زاد الضغط على المدير الفني الهولندي آرني سلوت في ظل سلسلة متذبذبة من النتائج.

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يوجه رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية بالمتابعة والتواجد الميداني طوال اليوم الثاني لانتخابات النواب

محافظ الغربية

محافظ الغربية: تشجير الطرق وزيادة المسطحات الخضراء بالمحاور والميادين

جولة الانتخابات بقنا

محافظ قنا يواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية لليوم الثانى

بالصور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

