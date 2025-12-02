الدوري السعودي يعود لملاحقة محمد صلاح .. صفقة الـ500 مليون تعود للحياة

عاد مستقبل محمد صلاح لواجهة النقاش من جديد، بعدما أكدت تقارير صحفية بريطانية أن النجم المصري لا يزال هدفًا رئيسيًا لأندية الدوري السعودي للمحترفين، رغم تراجع مستواه في الموسم الحالي مع ليفربول واستبعاده في بعض المباريات تحت قيادة المدرب آرني سلوت.

وبحسب ما ذكره موقع "توك سبورت"، فإن صلاح، صاحب الـ33 عامًا، كان قد رفض في الصيف الماضي عرضًا سعوديًا ضخمًا وصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني، مفضلًا تمديد عقده مع ليفربول لمدة عامين.

إلا أن أداء اللاعب والنادي خلال الموسم الجاري لم يسر بالشكل المتوقع، وهو ما أعاد فتح الباب أمام احتمالات رحيله مستقبلًا.

شهد لقاء ليفربول الأخير أمام وست هام استبعاد محمد صلاح من التشكيل الأساسي، رغم فوز الفريق بثنائية نظيفة، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرًا على انخفاض تأثيره في خطة المدرب الهولندي. كما أشارت التقارير إلى أن وضع صلاح داخل النادي لم يعد كما كان في المواسم السابقة.

التقرير أوضح أن جهات التعاقد في السعودية لا تزال مصرة على محاولة ضم اللاعب في توقيت مناسب، مع احتمال تجدد المفاوضات في صيف 2026 إذا استمرت ظروفه الحالية داخل أنفيلد.

ويظل نادي الهلال الأكثر اهتمامًا، فيما يراقب القادسية الموقف أيضًا، في إطار سعي الأندية السعودية لجلب نجوم عالميين لدعم مشروع تطوير الدوري.

من جانبه، أكد آرني سلوت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول أمام سندرلاند، أن محمد صلاح سيلتحق بمنتخب مصر يوم 15 ديسمبر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وعن عدم مشاركته أمام وست هام، قال سلوت:"من الطبيعي أن يكون غير سعيد، وهذا رد فعل طبيعي لأي لاعب يلعب معنا باستمرار. لكنه كان محترفًا وداعمًا لزملائه، وتصرفه نموذجي كما نتوقع منه."

وأضاف المدرب الهولندي أن الانضباط هو ما يجعل صلاح قادرًا على اللعب بهذا المستوى لسنوات طويلة، مؤكدًا أنه يظل أحد أكثر لاعبي الفريق التزامًا.

كما تحدث سلوت عن جاهزية الفريق في الفترة الحالية، مشيرًا إلى عودة بعض اللاعبين التدريجية للتدريبات، بينهم فلوريان فيرتز الذي غاب لفترة ليست بالقصيرة.