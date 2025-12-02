قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زينة: لو ممثل أو مخرج عملوا حاجات ضايقتني مستحيل أشتغل معاهم تاني
هالاند يدخل التاريخ بهدفه رقم 100 في البريميرليج
صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور
وزير البترول يبحث الشراكة وتبادل الخبرات مع نيجيريا فى التعدين
طقس بارد في الصباح .. والأرصاد: استمرار الأمطار على هذه المناطق
خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة
التضامن: اعتماد شهادة محو أمية للإعاقة الذهنية والسمعية
أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب
الدوري السعودي يعود لملاحقة محمد صلاح .. صفقة الـ500 مليون تعود للحياة
نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه
عرضة للهجوم .. ترامب يهدد الدول المتورطة في تهريب المخدرات لأمريكا
عطل فني بالخط الثاني للمترو يؤثر على الحركة بالاتجاهين
الدوري السعودي يعود لملاحقة محمد صلاح .. صفقة الـ500 مليون تعود للحياة

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

عاد مستقبل محمد صلاح لواجهة النقاش من جديد، بعدما أكدت تقارير صحفية بريطانية أن النجم المصري لا يزال هدفًا رئيسيًا لأندية الدوري السعودي للمحترفين، رغم تراجع مستواه في الموسم الحالي مع ليفربول واستبعاده في بعض المباريات تحت قيادة المدرب آرني سلوت.

وبحسب ما ذكره موقع "توك سبورت"، فإن صلاح، صاحب الـ33 عامًا، كان قد رفض في الصيف الماضي عرضًا سعوديًا ضخمًا وصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني، مفضلًا تمديد عقده مع ليفربول لمدة عامين.

 إلا أن أداء اللاعب والنادي خلال الموسم الجاري لم يسر بالشكل المتوقع، وهو ما أعاد فتح الباب أمام احتمالات رحيله مستقبلًا.

شهد لقاء ليفربول الأخير أمام وست هام استبعاد محمد صلاح من التشكيل الأساسي، رغم فوز الفريق بثنائية نظيفة، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرًا على انخفاض تأثيره في خطة المدرب الهولندي. كما أشارت التقارير إلى أن وضع صلاح داخل النادي لم يعد كما كان في المواسم السابقة.

 

التقرير أوضح أن جهات التعاقد في السعودية لا تزال مصرة على محاولة ضم اللاعب في توقيت مناسب، مع احتمال تجدد المفاوضات في صيف 2026 إذا استمرت ظروفه الحالية داخل أنفيلد.

ويظل نادي الهلال الأكثر اهتمامًا، فيما يراقب القادسية الموقف أيضًا، في إطار سعي الأندية السعودية لجلب نجوم عالميين لدعم مشروع تطوير الدوري.

من جانبه، أكد آرني سلوت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول أمام سندرلاند، أن محمد صلاح سيلتحق بمنتخب مصر يوم 15 ديسمبر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وعن عدم مشاركته أمام وست هام، قال سلوت:"من الطبيعي أن يكون غير سعيد، وهذا رد فعل طبيعي لأي لاعب يلعب معنا باستمرار. لكنه كان محترفًا وداعمًا لزملائه، وتصرفه نموذجي كما نتوقع منه."

وأضاف المدرب الهولندي أن الانضباط هو ما يجعل صلاح قادرًا على اللعب بهذا المستوى لسنوات طويلة، مؤكدًا أنه يظل أحد أكثر لاعبي الفريق التزامًا.

كما تحدث سلوت عن جاهزية الفريق في الفترة الحالية، مشيرًا إلى عودة بعض اللاعبين التدريجية للتدريبات، بينهم فلوريان فيرتز الذي غاب لفترة ليست بالقصيرة.

