قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هالاند يدخل التاريخ بهدفه رقم 100 في البريميرليج
صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور
وزير البترول يبحث الشراكة وتبادل الخبرات مع نيجيريا فى التعدين
طقس بارد في الصباح .. والأرصاد: استمرار الأمطار على هذه المناطق
خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة
التضامن: اعتماد شهادة محو أمية للإعاقة الذهنية والسمعية
أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب
الدوري السعودي يعود لملاحقة محمد صلاح .. صفقة الـ500 مليون تعود للحياة
نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه
عرضة للهجوم .. ترامب يهدد الدول المتورطة في تهريب المخدرات لأمريكا
عطل فني بالخط الثاني للمترو يؤثر على الحركة بالاتجاهين
تخلى عن جزء من مكاسبه.. تراجع سعر الذهب في الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شاهد| أفشة يقبّل قميص الراحل أحمد رفعت بعد هدف التعادل أمام الكويت

أفشة
أفشة
يسري غازي

شهدت مباراة منتخب مصر الثاني ونظيره منتخب الكويت فى أولى جولات الفراعنة فى بطولة كـأس العرب موقفا مؤثرا من محمد مجدي أفشة نجم المنتخب.

وقام أفشة بتقبيل قميص الراحل أحمد رفعت بعد تسجيل هدف التعادل أمام الكويت فى بطولة كأس العرب بقطر 2025.

منتخب مصر يتعادل مع الكويت

تعادل منتخب مصر لـ المحليين مع نظيره منتخب الكويت بهدف لكل منهما في افتتاحية مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

مباراة منتخب مصر والكويت بـ كأس العرب شهدت العديد من اللقطات المثيرة حيث نشبت خناقة بين اللاعبين وإهدار لركلة جزاء واعتراض من جانب محمد شريف على تبديله بقرار حلمي طولان مدرب الفراعنة.


وشهدت مجريات الشوط الأول إهدار منتخب مصر عدة أهداف أمام الكويت وسيطر الفراعنة على منتصف الملعب ولم تسنح سوي فرصة وحيدة.

ونجح منتخب مصر لـ المحليين في محاصرة نظيره منتخب الكويت وسط ملعبه وشكل مصطفي سعد ميسي إزعاجا لدفاعات المنافس عبر مراواغاته ومهاراته.

وأهدر عمرو السولية ركلة جزاء لصالح منتخب مصر بغرابة في الدقيقة 38 ليخرج الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفشل محمد شريف مهاجم منتخب مصر فى تقديم أي مردود فني في قيادة هجوم الفراعنة أمام الكويت.

وفي الشوط الثاني باغت منتخب الكويت نظيره منتخب مصر بهدف من رأسية قوية سكنت شباك محمد بسام في الدقيقة 64.

انتفض منتخب مصر عقب استقبال شباكه هدفا وشن عددا من الهجمات ولجأ حلمي طولان مدرب الفراعنة إلي سحب محمد شريف مهاجم المنتخب الثاني ونزول مروان حمدي بدلا منه وسط اعتراضات من محمد شريف على قرار المدير الفني بخروجه من الملعب.

ونشط منتخب مصر ونجح مروان حمدي في الحصول على ركلة جزاء عقب تعرضه لعرقلة من حارس مرمى منتخب الكويت ليشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء وطرد حارس الكويت.

وسادت حالة من الهرج والمرج لدي منتخب مصر حيث تمسك عمرو السولية بتسديده ركلة الجزاء وسط محاولات من زملائه لاقناعه بالتخلي عن الفكرة لاسيما وأنه أضاع ضربة الجزاء فى الشوط الأول.

وسدد محمد مجدى أفشة نجم منتخب مصر ركلة الجزاء لتسكن فى شباك حارس الكويت محرزا الهدف الأول.

وعقب إطلاق حكم اللقاء صفارة النهاية نشبت خناقة بين مروان حمدى مهاجم منتخب مصر وأحد لاعبي منتخب الكويت استلزم تدخل العقلاء وفض الاشتباك.

يواجه يوم السبت المقبل منتخب مصر للاعبين المحليين بقيادة حلمي طولان نظيره منتخب الإمارات فى ثاني جولات منافسات بطولة كأس العرب.

ويلتقي منتخب مصر للاعبين المحليين بقيادة حلمي طولان نظيره منتخب الإمارات فى بطولة كأس العرب فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم السبت القادم.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب الإمارات فى ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

منتخب مصر أفشة منتخب الكويت كاس العرب مروان حمدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فصل معلم بمدرسة في السويس لقيامه بتقبيل تلميذ ابتدائي بطريقة غير لائقة

عبوة زيت جديدة في التموين

بعد طرح عبوة جديدة.. كم زجاجة زيت للفرد على التموين؟

ترشيحاتنا

أحمد فهمي

تجربتي معها كانت صعبة.. أحمد فهمي: لم أكن بخيلا مع هنا الزاهد

ماجد المصري

انطلاق تصوير مسلسل أولاد الراعي قبل عرضه في رمضان 2026

كارولين عزمي

كارولين عزمي تستعرض جمالها عبر إنستجرام

بالصور

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب

سرطان المعدة
سرطان المعدة
سرطان المعدة

لنشات بحرية مسيرة وفرقاطات وربات قتالية.. حضور قوي لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بمعرض إيديكس 2025| صور

اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001
اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001
اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001

شيري تيجو 9 تخضع لاختبارات أمان قاسية تشمل انقلابا كاملا بزاوية 180 درجة

 Tiggo 9
 Tiggo 9
 Tiggo 9

فيديو

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

منظومة حارس 2

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: جيل Z .. إلى أين يقود أفريقيا ؟

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

المزيد