وائل جمعة: أخطاء منتخب مصر أمام الكويت متكررة وكدنا ندفع الثمن

أبدى وائل جمعة، نجم منتخب مصر السابق، استياءه من أداء الفراعنة بعد التعادل 1-1 أمام الكويت، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد لوسيل ضمن افتتاح منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

ورغم سيطرة المنتخب المصري على فترات طويلة من اللقاء، خاصة في الشوط الأول، يرى جمعة أن الفريق لم يستغل الفرص العديدة التي سنحت له، مما جعل التعادل أشبه بالخسارة في بداية المشوار العربي.

وقال جمعة في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" إن المنتخب قدم شوطًا أول جيدًا هجوميًا، لكن الأخطاء الدفاعية المتكررة ظهرت مرة أخرى، وعلى رأسها التعامل مع الركلات الركنية، مؤكدًا أن منتخب الكويت استفاد من هذه النقطة وسجل هدفه منها وصنع أكثر من فرصة خطيرة خلال نفس السيناريو.

وأضاف أن الجهاز الفني تأخر في إجراء التغييرات في الشوط الثاني، مشيرًا إلى أنه طالب بخروج محمد شريف ونزول مروان حمدي الذي قدّم إضافة هجومية واضحة، ونجح بالفعل في الحصول على ركلة الجزاء التي جاء منها هدف التعادل.

وتابع جمعة بأن إهدار الفرص المتكرر جعل المنتخب معرّضًا للاستقبال، وهو ما حدث بالفعل، كما حذّر من اعتماد الكويت على التحولات السريعة التي كادت تمنحهم هدفًا ثانيًا وحسم المباراة لصالحهم، لولا تدخل الحظ في بعض اللحظات.

وأوضح أن المنتخب كان محظوظًا في النهاية بالخروج بنقطة، مؤكدًا أن درس المباراة واضح:"كرة القدم تُحسم بالأهداف… ولا بد من استغلال كل فرصة."